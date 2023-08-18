"الاحكام في أسبوع".. المؤبد لـ4 بتهمة قتل و"النقض" تؤيد حبس أحمد بسام زكي

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع".

- المؤبد لـ4 بتهمة قتل ابن عمومتهم بأسيوط

قضت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة 4 أشخاص بينهم شقيقان بالسجن المؤبد لقتلهما ابن عمومتهم وإصابة شقيقه بسبب خلافات عائلية بمركز الغنايم في أسيوط.

تعود وقائع القضية رقم 5770 لسنة 2020 جنايات مركز الغنايم إلى ورود بلاغ لمركز الشرطة لوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة من عائلة "العواشير" ووجود قتيل ومصاب.

- محكمة النقض تؤيد حكم حبس أحمد بسام زكي 8 سنوات في قضية التحرش

قضت محكمة النقض فى أخر فصول محاكمة أحمد بسام زكي المعروف باسم متحرش الجامعة الأمريكية والتي بدأت في غضون عام 2020 والمتهم بالتحرش بعدد من فتيات الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقضت بتأييد سجنه 8 سنوات، ويعتبر الحكم الصادر من محكمة النقض هو حكمًا نهائيًا.

- السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بحيازة مفرقعات فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة مُدان بحيازة مفرقعات بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، صدر الحكم برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة.

- إخلاء سبيل فتاة قاصر ألقت جثة طفلها فى مدخل عقار بالجيزة

أخلت الدائرة ١٨ جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، سبيل فتاة قاصر متورطة في إلقاء جثة طفلها في مدخل عقار بمنطقة الهرم والتسبب في وفاته بكفالة ٥٠٠ جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الفتاة قاصر عمرها 16 عامًا، حملت سفاحًا من شاب بالإكراه وتمكنت من قضاء شهور الحمل والولادة وحدها حتى تخلصت من الطفل وألقته في مدخل عقار بمنطقة الهرم، حتى تم اكتشاف الأمر من قبل الأجهزة الأمنية خلال تنفيذ حكم قضائي ضد والدها.

- السجن المشدد 10 سنوات لسيدة بتهمة سرقة مصوغات مسنة فى المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة سيدة بالسجن المشدد 10 سنوات في سرقة مشغولات ذهبية من مسنة بدائرة قسم شرطة المرج.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمة عقب ورود بلاغ من مدرسة مفاده بسرقة مصوغات والدتها من سيدة تأتي من وقت لآخر لتنظيف المنزل.

- تأييد تغريم عباس أبوالحسن 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هانى شاكر

قررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة، تأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عباس أبوالحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

- المشدد 7 سنوات لمتهم بخطف طفلة والتعدي عليها بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، عاملا بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لاتهامه بخطف الطفلة المجنى عليها "ر.هـ" ومحاولة التعدى عليها بدائرة مركز أخميم.

بداية أحداث القضية عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بخطف الطفلة المجنى عليها والتعدى عليها بدائرة مركز اخميم.

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة سرقة سيارة تحت تهديد السلاح فى أطفيح

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم «ر.م.ض»، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة سرقة سيارة مالك محمد رضا، والتعدي عليه بسلاح أبيض «سكين» في دائرة قسم شرطة أطفيح.