خبير أمنى: التدخل العسكرى فى النيجر رهان خاسر

قال الدكتور أحمد ميزاب، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن التدخل العسكري في النيجر رهان خاسر، لافتاً إلى أنه يعتبر اقحام للمنطقة في معترك له الكثير من الانعكاسات حيث يؤدي إلى احتمالية انفجار حرب إقليمية وكذلك فوضى أمنية في المنطقة، بالإضافة إلى فوضى أمنية بالمنطقة بأكملها خاصة في ظل الأوضاع والظروف الحالية التي تعيشها المنطقة.

وأضاف ميزاب، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه كمال ماضي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن تغليب الحلول الدبلوماسية يحتاج إلى مسار طويل ومتعب من أجل الوصول إلى حلول تُرضي كافة الأطراف سواء كانت الأطراف المحلية أو الإقليمية أو الدولية.

وأوضح أن الرهان على مسألة استعادة ما يسمى مبدأ الشرعية، أو عودة الرئيس بازوم إلى سدة الحكم، فقد أصبحت نوعاً ما معقدة باعتبار أن هناك الكثير من التطورات والمستجدات في الساحة التي أصبحت تستبعد عودة بازوم، لكن هناك خيارات سياسية مازالت مطروحة في نطاق إيجاد أرضية ترضي كافة الأطراف.