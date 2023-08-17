الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث اقتصادي لـ"القاهرة الإخبارية": البريكس أدى لانخفاض قوة الدولار عالميًا

البريكس
البريكس

قال الباحث الاقتصادي نضال أبو زكي إن السندات الأمريكية مرتبطة بالدولار الذي يعتبر العملة الأولى عالميًا، لافتاً إلى أنه تم البدء عن السندات الأمريكية بعد الحرب “الروسية ـ الأوكرانية”، وفرض الولايات المتحدة عقوبات على روسيا والصين،  حيث تعتبر الصين ثاني حامل للسندات الأمريكية. 

وأضاف أبو زكي، خلال مداخلة لـ برنامج "المراقب" الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن العديد من الدول بدأت في الاتجاه نحو عملتها المحلية والتحول عن الدولار، لافتة إلى أن عدة دول و البريكس أعلنوا عن إنشاء عملة جديدة للابتعاد عن الدولار وهو ما أدى إلى اضعاف قوة الدولار وإضعاف تأثيره عالميًا. 

وأشار إلى أن العديد من الدول والصناديق السيادية تتساءل عن جدوى بقاءها في دوامة الدولار، خاصة أن هناك شركات عالمية مثل شركة ففيتش التي خفضت من التصنيف الائتماني للعديد من البنوك الأمريكية، وهو ما جعل بعض الدول تبتعد عن الاستثمار في السندات كما اتجهت بعض الدول العربية إلى تخفيض استثماراتها. 

السندات الأمريكية التحول عن الدولار الدولار الامريكي البريكس القاهرة الإخبارية

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