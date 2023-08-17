محافظ دمياط: رأس البر استعادت عصرها الذهبي

قالت د.منال عوض، محافظ دمياط، إنه كان هناك الكثير من المشاكل للباعة الجائلين في شارع النيل برأس البر.

أضافت منال، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن من بين الِأشياء التي لفتت نظري في رأس البر كانت مشكلة الباعة الجائلين، حيث كان شارع النيل مفروشاً كله بهم، لافتة إلى أنه تم عمل عدد اثنين سوق حضاري، أحدهما في شارع النيل، والآخر في شارع 51 لاستيعاب كل الباعة الجائلين.

أوضحت أنه تم عمل موقف كبير للباصات في منطقة تسمى بـdown town، حيث تم إنشاء العديد من الكافتريات والبازارات، إضافة إلى بعض المحلات لخدمة السيارات والباصات في الموقف، لافتة إلى أنه في خلف المنطقة تم إنشاء ساحة كبيرة لرحلات اليوم الواحد والساحة الأخرى خاصة بالميكروباصات التي تقوم بنقل المواطنين من رأس البر إلى المدن الأخرى.

وأشارت إلى أن ما لفت نظرها كانت العشوائية في المطاعم بشارع النيل والأسواق الموجودة في رأس البر، حيث تم توحيد وجهات المحلات والمطاعم من خلال تصميمها باستايل خشبي يلائم طبيعة المحافظة، مؤكدة أن مدينة رأس البر استعادة عصرها الذهبي.