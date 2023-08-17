محافظ دمياط: تخطيط رأس البر صُمم على الطراز الأوروبي

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن مدينة رأس البر حصلت على التميز التقني لـ 3 سنوات متتالية، وذلك بسبب تخطيطها المتميز فكل شوارعها متوازية وفي بداية كل شارع نيل وفي نهايته بحر.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المدينة كل بيوتها نفس الشكل ونفس الطول، مؤكدة أن مدينة رأس البر من الأعلى كأنها مدينة أوروبية كما أنها خالية من المخالفات.

وتابعت، أنه بسبب صغر المدينة والاهتمام الكبير بها يتم إزالة المخالفات فورًا مما يؤدي لعدم وجود مخالفات، مؤكدة أنها تم تعينها محافظة على دمياط وهي لم تراها قبل توليها المنصب، ولكن كانت تسمع عن جمال رأس البر وأنها كانت مصيف لنجوم زمان.

وأكدت أنها فوجئت كثيرًا عندما رأت رأس البر لأول مرة بسبب جمالها وتخطيطها كما أنها مناسبة لكل المستويات المتوسطة والعالية.

رأس البر الآن أصبح بها سياحة مؤتمرات

وأشارت إلى أن رأس البر الآن أصبح بها سياحة مؤتمرات وهي لم تكن موجودة من قبل، موضحة أن المدينة تستقبل مصطافين يصل عددهم لأكثر من 2 مليون شخص، ويوجد غرفة عمليات وفرق إنقاذ، وخيم للأطفال التائهين لحين عودتهم لأهاليهم.