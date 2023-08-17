غلق كلي لطريق النايل سات بالجيزة.. تعرف على التحويلات المرورية

تعيين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع استكمال تنفيذ أعمال إنشاء القواعد الخرسانية وتحويل المرافق المتعارضة مع مسار مشروع القطار الكهربائي خط (العين السخنة – العلمين) بطريق النايل سات، تحديدا من الجهة المقابلة لكمبوند هرم سيتي بالاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم... الأمر الذي يستلزم الغلق الكلى لطريق النايل سات أمام حركة المرور في الاتجاه والموقع المشار إليهما.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار ال24 ساعة ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 18/8/2023 حتى صباح يوم الجمعة الموافق 19/1/2024، وإجراء تحويل وتقسيم طريق النايل سات في الاتجاه القادم من طريق الفيوم وميدان البترول إلى اتجاهين للحركة المرورية بواقع حارة مرورية لكل اتجاه وفصلهما بحواجز خرسانية ممتدة لمسافة 400 متر وكذا استحداث فتحات دخول للمركبات بالجزيرة الوسطى، وذلك على النحو التالي:-

حركة المركبات بطريق النايل سات بالاتجاه القادم طريق الواحات وترغب بالسير اتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى اتجاهين عن طريق فتحة الدخول المستحدثة بالجزيرة الوسطى.

استكمال السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 500 متر حتى تجاوز الأعمال ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي بطريق النايل سات اتجاه ميدان البترول وطريق الفيوم عن طريق فتحة الخروج المستحدثة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.