"النبل أكبر من الشهادات الأكاديمية".. صفاء النجار تكشف عن قصة بيكاسو بحلاقه

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إن جبران خليل جبران هو الصديق البعيد في بلاد المهاجر.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أنه من أشهر نماذج الصداقة في العالم التي نشأت بين بيكاسو وحلاقه الخاص دينو أيس.

وأشارت إلى أن هذه الصداقة نشأت في عام 1944 وصارت صداقة عميقة حتى وفاة بيكاسو عام 1973، والحلاق كان من أصل أسباني وكان يعيش في فرنسا وكان يرفض أن يتقاضى أي أجر عندما يحلق شعر صديقه الرسام العالمي، فكان بيكاسو يهديه بعض أعماله.

وأكدت عدد اللوحات التي أهداها بيكاسو لحلاقه والتي بلغت 60 لوحة من بيكاسو، موضحة أنه بعد وفاة بيكاسو عرضت المتاحف العالمية ملايين الدولارات علي الحلاق لشراء هذه اللوحات، ولكنه رفض وقدم هذا الكنز الكبير لقريته في شمال مدريد.

وأوضحت أنه ضحي بملايين الدولارات ليجعل من قريته متحف سنوي يزوره ملايين السياح من عشاق فن بيكاسو فساهم في خلق نشاط اقتصادي كبير لهذه القرية بدلاً من تحقيق ربح شخصي له.

وأكملت: "حلاق بيكاسو توفي في 2008 وودعته قريته الصغيرة كما يودع الأبطال، ومازال متحفة المسمى "متحف حلاق بيكاسو" كما هو في قريته مفتوح وتحولت هذه القرية لأهم المزارات السياحية في إسبانيا".

وتابعت: "النبل أكبر من كل الشهادات الأكاديمية التي يمكن أن يحصل عليها أي شخص".