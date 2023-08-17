الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"النبل أكبر من الشهادات الأكاديمية".. صفاء النجار تكشف عن قصة بيكاسو بحلاقه

صفاء النجار
صفاء النجار

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إن جبران خليل جبران هو الصديق البعيد في بلاد المهاجر. 

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أنه من أشهر نماذج الصداقة في العالم التي نشأت بين بيكاسو وحلاقه الخاص دينو أيس.

وأشارت إلى أن هذه الصداقة نشأت في عام 1944 وصارت صداقة عميقة حتى وفاة بيكاسو عام 1973، والحلاق كان من أصل أسباني وكان يعيش في فرنسا وكان يرفض أن يتقاضى أي أجر عندما يحلق شعر صديقه الرسام العالمي، فكان بيكاسو يهديه بعض أعماله.

وأكدت عدد اللوحات التي أهداها بيكاسو لحلاقه والتي بلغت 60 لوحة من بيكاسو، موضحة أنه بعد وفاة بيكاسو عرضت المتاحف العالمية ملايين الدولارات علي الحلاق لشراء هذه اللوحات، ولكنه رفض وقدم هذا الكنز الكبير لقريته في شمال مدريد.

وأوضحت أنه ضحي بملايين الدولارات ليجعل من قريته متحف سنوي يزوره ملايين السياح من عشاق فن بيكاسو فساهم في خلق نشاط اقتصادي كبير لهذه القرية بدلاً من تحقيق ربح شخصي له.

وأكملت: "حلاق بيكاسو توفي في 2008 وودعته قريته الصغيرة كما يودع الأبطال، ومازال متحفة المسمى "متحف حلاق بيكاسو" كما هو في قريته مفتوح وتحولت هذه القرية لأهم المزارات السياحية في إسبانيا".

وتابعت: "النبل أكبر من كل الشهادات الأكاديمية التي يمكن أن يحصل عليها أي شخص".

 

صفاء النجار الحياة اطياف الصداقة بيكاسو

مواد متعلقة

الجالى: الدولة إذا تحدثت فعلت عكس ما كان يحدث فى الماضى

صحفي: الحوار الوطني يتمتع بديمقراطية رائعة وهناك مساحة لجميع الآراء

صحفي: زيارة الرئيس لمطروح رسالة باهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية

محمد فايز فرحات يوضح أبرز مخرجات الحوار الوطني

محمد فايز فرحات يكشف عن 3 مسارات للحوار الوطنى

ما التحديات التى تواجه الأمن الغذائى العالمى؟.. متخصص يجيب

«المستقلين الجدد»: استجابة الرئيس تأكيد على جاهزية الدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

"الشعب الديمقراطي": الرئيس السيسي لم شمل القوى السياسية لبناء الجمهورية الجديدة

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

مرتضى منصور يكشف حقيقة بيع زيزو ومديونيات الزمالك

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

الداخلية تكشف حقيقة استيلاء مواطن على حديقة أملاك دولة بالقاهرة

د. ثروت الخرباوى: قوات دولية كانت ستدخل مصر لو استمر اعتصام رابعة كما خططت له جماعة «الإخوان»

قلب حبيبة بخير.. جمال شعبان يعلن نجاح عملية "بائعة المترو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس