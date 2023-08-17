الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من المنوفية.. مستفيدة من «حياة كريمة»: خلصنا من رعب انتشار الحرائق

حياة كريمة
حياة كريمة

تهتم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" دائمًا بحل المشاكل التي تواجه السكان داخل القرى النائية، حيث تعمل على رصد المشكلة ومن ثم تبدأ في تنفيذ المشروعات والخدمات التي تنهي من خلالها المشكلة، وكان من أكبر مشاكل السكان داخل قرى الريف المصري هي المنازل المتهالكة، حيث عملت على  ترميم تلك المنازل وإدخال المرافق عليها لينعم سكانها بحياة هادئة خالية من الخوف والقلق.

أسقف من البوص

"صابحة محمود"، تعيش في قرية شبين بمحافظة المنوفية، عانت كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب منزلها المتهالك الذي كان لا يحميها من الأمطار أو حر الصيف، كما أن معظم المنزل سقفها مصنوع من البوص وذلك يساعد على انتشار الحرائق داخل القرية، وتمنت فقط أن تنتهي مشكلتها وأن تمتلك منزلًا أمن ، وأثناء جلوسها داخل المنزل أتت المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" وحققت حلمها من خلال ترميم المنازل داخل القرية.

وقالت"صابحة" في تصريحات لـ"الدستور"، إنها سعيدة جدًا بسبب تنفيذ مشروع ترميم منزلها، حيث أن المبادرة تساعد على تحسين شكل البيوت وتجميل مظهر الشوارع، وذكرت أن سقف منزلها مكون من البوص ومن الطوب اللبن وتوجد تشققات بالحوائط تهدد البيت، موضحة أن المبادرة تعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، وخاصة في ترميم المنازل المتهالكة التي تسهم في التقليل من الحرائق، لأن معظم الأسقف من البوص أو الخشب، كما تزيد العمر الزمني للبيوت.

وأضافت أن إعلان تجديد وتأهيل المنازل المتهالكة أدخل السرور والفرح على قلوب الجميع، نظرًا لوجود الكثير من المنازل المتهالكة والقديمة في البنيان على مستوى القرية، ما يسبب لسكانها معاناة، خاصة في فصلى الشتاء والصيف، وأوضحت أن المبادرة سوف تضع حدًا لتلك المعاناة المستمرة منذ عشرات السنين، متوجهة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على هذه الخطوة، كما وجهت الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا لسكان القرية الخدمات.

المبادرة حياة كريمه المشاكل السكان القرى الريف

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