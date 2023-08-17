الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير شؤون روسية: تصريحات الناتو تثبت فشل الهجوم الأوكراني المضاد

الهجوم الأوكراني
الهجوم الأوكراني

قال د.سمير أيوب، الخبير في الشؤون الروسية إن تصريحات ستولتنبرج بشأن استعادة كييف أراضيها بوتيرة بطيئة لكن ثابتة، لا يوجد بها أي جديد، إنما هى تصريحات متناقضة أصلاً مع نفسها. 

أضاف أيوب، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن ستولتنبرج يقول من جهة إن حلف الناتو مستمر في دعم أوكرانيا حتى تنتصر على موسكو، ومن جهة أخرى يقول إن الحلف يبحث عن مساعي لحل النزاع.

أشار إلى أن مسألة البحث عن حل النزاع  يأتي كنتيجة لفشل الهجوم الأوكراني على روسيا، حيث إنهم يبحثون عن مبادرة لتشديد هذا النزاع بإعطاء وقت كافي وإضافي لكييف من أجل أن تعييد ترتيب أوضاعها وتحشيد الجيش والدعم وتعويض كل الإمكانيات والآليات العسكرية التي تم خسارتها على أرض المعركة، كما أكد أن روسيا لا تعول على أي مبادرة حتى الآن من حلف الناتو.

روسيا أوكرانيا الأزمة الروسية - الأوكرانية حلف الناتو القاهرة الإخبارية

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