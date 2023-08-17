الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بيطرى المنوفية: ضبط 290 كجم مفروم دواجن غير صالح للاستهلاك الآدمى

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تمكنت لجنة من الطب البيطري بالمنوفية، من ضبط 290 كجم مفروم دواجن غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة على المحلات الدواجن في مدينة السادات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ووجه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتور مدير مديرية الطب البيطري رفعت حماد بتكثيف الرقابة على الأسواق، ونفذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير الإدارة المجازر والدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوي، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ممثلًا عنه باسم ربيع، وتم ضبط مجزئات دواجن ودبرية ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 290 كجم، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

وفي وقت سابق وجه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بمتابعة أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2023م للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من داخل لجان التحصين بقرية كفر عشما، وتحت قيادة دكتور رفعت حماد مدير المديرية وإشراف الدكتور أحمد عبدالباري مدير إدارة أمراض الحيوان بالمديرية، ومتابعة الدكتور رمضان صلاح تعليب مدير إدارة الإرشاد.

إدارة المجازر إجراءات القانونية الحملة القومية الثانية دواجن صالحة للاستهلاك الآدمي غير صالحة للاستهلاك الآدمي غير صالحة للاستهلاك

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

مرتضى منصور يكشف حقيقة بيع زيزو ومديونيات الزمالك

آخر مستجدات متحور كورونا الجديد "إى جى 5".. هل دخل مصر؟

الداخلية تكشف حقيقة استيلاء مواطن على حديقة أملاك دولة بالقاهرة

قلب حبيبة بخير.. جمال شعبان يعلن نجاح عملية "بائعة المترو"

أبناء الزعيم يُبكيان رواد السوشيال..والتعليقات: "أهو ده الرزق الحلال"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس