بيطرى المنوفية: ضبط 290 كجم مفروم دواجن غير صالح للاستهلاك الآدمى

تمكنت لجنة من الطب البيطري بالمنوفية، من ضبط 290 كجم مفروم دواجن غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة على المحلات الدواجن في مدينة السادات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ووجه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتور مدير مديرية الطب البيطري رفعت حماد بتكثيف الرقابة على الأسواق، ونفذت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم برئاسة الدكتور هانى شمس الدين مدير الإدارة المجازر والدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوي، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ممثلًا عنه باسم ربيع، وتم ضبط مجزئات دواجن ودبرية ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 290 كجم، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

وفي وقت سابق وجه اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، بمتابعة أعمال الحملة القومية الثانية لعام 2023م للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع من داخل لجان التحصين بقرية كفر عشما، وتحت قيادة دكتور رفعت حماد مدير المديرية وإشراف الدكتور أحمد عبدالباري مدير إدارة أمراض الحيوان بالمديرية، ومتابعة الدكتور رمضان صلاح تعليب مدير إدارة الإرشاد.