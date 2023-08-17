"ثقافتنا في أجازتنا".. استمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بثقافة الأقصر

استمر قصر ثقافة الأقصر، في تقديم أنشطته المتنوعة والمكثفة والتي تشهد إقبال الرواد، ضمن فعاليات النشاط الصيفي، بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وشملت الفعاليات عدة أنشطة فنية وثقافية متنوعة منها، محاضرة بعنوان "كيفية قص ونسخ في الويندوز" ألقتها شيماء مرجان، وأعد دوري ثقافي للأطفال متضمن أسئلة متنوعة ثقافية وفنية وتقسيم الأطفال لفريقين نفذتها حسانية حجاج، ونفذ قسم الفنون التشكيلية عدة ورش فنية منها ورشة بعنوان "تعليم الخط العربي" وورشة "الرسم على الوجه" نفذتها شيماء محمد، وورشة فنية بعنوان "الرسم على طبق كرتون"، وورشة "عمل لوحة من الصلصال" نفذتها شيماء سعيد.

ونفذت ورشة فنية بعنوان "عمل أسورة الصداقة من المغناطيس" نفذتها أشرقت أيمن مستخدمة خيط استك، وخرز مط مغناطيس، كما نفذ القصر ورشة فنية "عمل بوكس من الورق " وورشة "كيفية عمل ظرف من ورق الكرافت" نفذتها رنا محمد، مستخدمة ورق الكرافت ومقص ومسطرة و لاصق دبل فيس، ونفذ قسم الموسيقى العربية ورشة" تعليم العزف على الناي" نفذها طه حساني، وقدم نادي التكنولوجيا والمعلومات محاضرة بعنوان "كيفية استخدام قائمة shapes" ألقاها محمود أحمد مدرب نادي التكنولوجيا، ونفذ قسم المسرح ورشة بعنوان "الأداء الحركي على المسرح" نفذها المخرج المسرحي محمود النجار، ونفذت مشيرة طلعت ورشة فنية "عمل برواز من عصا الاستيك" مستخدمة عصا الاستيك وشمع.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

وكان قد شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حيث عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "مفهوم المواطنة وعلاقته بسلامة المجتمع" أوضحت إيفون إيليا مفهوم المواطنة وأهدافها وأبعادها، كيفية تحقيق المواطنة، المهارات اللازمة لتحقيقها، وتأثير المواطنة على المجتمع، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية "تظليل بقلم الرصاص" نفذها ذكريا بدري، كما أعد القصر ورشة حكي عن شخصية "موسى بن نصير" للمؤلف حازم شحاته ألقاها محمد أحمد، موضحا نشأته وشخصيته و شجاعته.

نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "ورشة كتابة القصة القصيرة" أوضح عمرو عبد الصبور تصنيف الشخصية في العمل القصصي، تقنيات تقديم الشخصية في العمل القصصي، الحوار وأنواعه في العمل القصصي، دلالات النهاية في العمل القصصي، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "قيم المشاركة المجتمعية" أوضح عمرو عبد الصبور المشاركة من خلال توحيد الصف وتوحيد الهدف، العمل على المحافظة على المرافق، المشاركة من خلال المدرسة ومراكز الشباب.

تقام الفعاليات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى وينظمها فرع ثقافة الأقصر حيث، قدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "دور الثقافة في قري مصر" تحدث محمد الصادق عن أهمية الثقافة، ودور الثقافة في القرية، بجانب ذلك أعدت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية للشاعر ناصر الدسوقي ألقى قصيدة بعنوان "إمارة بالسوء"، والشاعر إبراهيم الخوار قصيدة بعنوان "يلي زرعت الطيب"، وكذلك أعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عبد الغفور عبدالله بعنوان "في حب مصر _حياة ".

ووفقا لبرنامج الفعاليات أعد المركز الحضري عرض مسرح عرائس للأطفال أداء ممدوح محمد، بينما نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "الوادي العجيب" تأليف عماد حسن الشافعي ألقتها فاطمة حسن، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة فنون تشكيلية بورق الفوم نفذتها ولاء جابر، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة أشغال يدوية "تطريز" نفذتها أسماء أحمد.

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