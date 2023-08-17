ختام فعاليات ورشة عمل الهوية البصرية للمدن المصرية

نظمت كلية الهندسة- جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "الهوية البصرية للمدن المصرية" من 12 أغسطس إلى 17 أغسطس 2023، وذلك بالتعاون مع كلية التخطيط الإقليمي والعمراني- جامعة القاهرة.

تعد ورشة العمل خطوة أولى هامة في تحقيق التبادل الأكاديمي على المستوى القومي، حيث تهدف لخلق حوار علمي بين الجامعات المصرية لتحديد معايير وآليات تحقيق الهوية البصرية للمدن المصرية، هذا وقد حضر الجلسة الختامية لعرض ومناقشة الأفكار وتوزيع شهادات التقدير على المشاركين كل من أ.د. غادة فاروق، قائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ التخطيط العمراني، وأ.د. عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة – جامعة عين شمس وأستاذ التصميم الحضري. وتتوجه كلية الهندسة بخالص الشكر إلى أ.د. عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، لتوجيهاته بتوفير الإقامة اللائقة لوفود الجامعات الإقليمية بالمدينة الجامعية للطلبة والطالبات بجامعة عين شمس.

تضمن برنامج الورشة مجموعة من المحاضرات حول ماهية الهوية البصرية وبعض التجارب المحلية والعالمية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمواقع الدراسة، والتي تركز بالأساس على مداخل المدن والمحاور الرئيسية، مثل مدخل القاهرة الجوي من مطار القاهرة من شارع العروبة وصولا إلى ميدان العباسية ثم مدخل القاهرة من ميدان رمسيس من المحطة الرئيسية للسكك الحديدية وكأهم ميادين القاهرة وكفراغ عام حيوي يحمل ذاكرة عمرانية هامة في نسيج القاهرة، وتم وضع أفكار مبدئية تصميمية وتخطيطية لهذه المواقع. تعد ورشة الهوية البصرية للمدن المصرية خطوة أولى في التعاون بين الجامعات وخلق بيئة عمل مشتركة للطلاب من كل الجامعات المشاركة.

تمت الورشة بإشراف اللجنة المنظمة المكونة من الأستاذ الدكتور محمد رفعت، رئيس قسم التصميم العمراني- كلية التخطيط الإقليمي والعمراني- جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمد الفيومي، وأستاذ بقسم التصميم العمراني والتخطيط، و ا.د.م. نهى جمال سعيد، منسق التبادل العلمى- مكتب التعاون الدولى- أستاذ مساعد بقسم التصميم العمراني والتخطيط، مع طاقم من الهيئة المعاونة من كلية الهندسة- جامعة عين شمس.

هذا وقد تشرفت كلية الهندسة في الجلسات الافتتاحية والختامية بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية بوضع رؤية شاملة ومرجعية للهوية البصرية وهي وزارة التنمية المحلية، وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وزارة الشباب والرياضة وبحضور لفيف من الأساتذة من كل الجامعات المشاركة في ورشة العمل لوضع الخطوط العريضة للرؤية الشاملة للهوية البصرية لمدن مصر.