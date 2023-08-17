محمد فايز فرحات يوضح أبرز مخرجات الحوار الوطني

رصد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أبرز ما جاء من مخرجات في قائمة الحوار الوطني.

قال فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إنه تم عقد مجموعة كبيرة من الجلسات العامة، إضافة لجلسات متخصصة والتي عملت على المخرجات الأساسية التي تم مناقشتها داخل الجلسات العامة وكان دور الجلسات وضع الصياغات الأخيرة على المخرجات أو اتجاهات النقاش الأساسية في الجلسات العامة.

أضاف أن دور مجلس الأمناء في اجتماع الأمس كان مناقشة المخرجات التي رفُعت من المقرر العام لكل محور للتوافق عليها، موضحًا أنه جرى نقاش طويل حول ما جاء من اللجان المتخصصة وتم التوافق على مجموعة من التوصيات ورفع هذه التوصيات للرئيس السيسي، موضحًا أن هذه التوصيات وزعت على مجموعة كبيرة من اللجان في المحور الاقتصادي والسياسي والمجتمعي.

أشار إلى أنه في المحور السياسي تم التوافق على مجموعة من التوصيات الخاصة التي جاءت من لجان مختلفة كلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، كما تم التوافق على بعض التوصيات الخاصة المتعلقة بالحريات الأكاديمية، أو توسيع العلاقات بين المؤسسات البحثية والأكاديمية المصرية، ونظيراتها بالخارج، وتم التوافق أيضا على توصيات فيما يتعلق بالنظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، وتم التوافق على مقترحات محددة بشأن هذا النظام.