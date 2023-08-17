طارق النهري لـ"الدستور": غياب هالة صدقي سيؤثر كثيرًا على الجزء الثاني من جعفر العمدة

أكد الفنان طارق النهري، أنه متحمس للغاية لوجود جزء ثاني من مسلسل جعفر العمدة الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان محمد رمضان، وهالة صدقي، ومنة فضالي، وإيمان العاصي وعدد كبير من نجوم الفن الذين شاركوا في الجزء الأول.

أضاف النهري، لـ"الدستور":"لازال حتى الآن صنّاع مسلسل جعفر العمدة يعملون على الفكرة التي ستٌكتب في الجزء الثاني من المسلسل، وأتمنى من الجميع بذل مجهود أكبر لنجاحه ونكون عند حسن ظن الجمهور بنا".

وعن غياب الفنانة هالة صدقي في الجزء الثاني من المسلسل، قال النهري:"ليس لدىّ علم بحقيقة غيابها، لكن غيابها بالطبع سيؤثر بالسلب على المسلسل، بسبب تعلق الجمهور بها وبشخصيتها رفقة نجلها جعفر الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، وآمل أن تكون مجرد شائعات، ومعتقدش أن محمد سامي ممكن يتخلي عنها ضمن أبطال الجزء الثاني".

أعمال الفنان طارق النهري

كان طارق النهري قد شارك فى السباق الدرامي الرمضانى المنقضي بمسلسلى "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما شارك فى مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، انتصار، ضياء عبد الخالق، هدى الإتربى، أحمد الرافعى، إيمان السيد، احمد عبد الله محمود، تامر نبيل، تامر مجدى، ايسل رمزى، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهرى، اسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيرى، محمد حسنى، على الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصرى، سهير المرشدى تأليف ناصر عبد الرحمن وإنتاج شركة سينرجى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وإخراج مصطفى فكرى.