10 برامج جديدة بجامعة الإسكندرية الأهلية ودرجة علمية مشتركة مع مانشستر بالعام الجديد

تستعد جامعة الإسكندرية، وجامعة الإسكندرية الأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، ببرامج ودرجات علمية جديدة بكليات الجامعات، منها درجة علمية مشتركة لبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان مع جامعة مانشستر البريطانية، و10 برامج جديدة بجامعة الإسكندرية الأهلية.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، توقيع اتفاقية مع الدكتور جراهام لورد نائب رئيس جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة وعميد القطاع الطبى بالجامعة، لبرنامج أول درجة مشتركة (joint degree) في جمهورية مصر العربية لبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بين الجامعتين.

وأشار رئيس جامعة الإسكندرية، أن الاتفاقية تنص على بدء الدراسة بالدرجة المشتركة بكلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية اعتبارًا من شهر سبتمبر القادم (العام الجامعي 2023-2024)، بنظام الساعات المعتمدة، وذلك تحت إشراف كامل من جامعة الإسكندرية، وطبقاً لقواعد الإعتماد لجامعة مانشستر.

ولفت إلى أن جامعة مانشستر ستقوم بمتابعة ومراجعة تطبيقها، وأضاف أنه من المتوقع أن يتم التعاون العلمي والبحثي المشترك بين جامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر فى عدة مجالات أخرى، لاسيما أن جامعة مانشستر تتمتع بالمركز الـ28 عالميًا بتصنيف QS World Ranking والمركز الأول عالميا للتنمية المستدامة بتصنيف Times Higher Education Ranking، فضلاً عن التعاون بين الجانبين فى إنشاء برنامج تطوير أبحاث مشتركة للنابغين من باحثي جامعة الإسكندرية مع نظرائهم من جامعة مانشستر بما يخدم رؤية الدولة المصرية وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.



كما أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية، إضافة عدة برامج جديدة للجامعة مع استقبال العام الدراسي الجديد، حيث ارتفعت عدد البرامج بكليات الجامعة إلى 19 برنامج هذا العام بزيادة 10 برامج جديدة تمنح درجة البكالوريوس في كل من: برنامج هندسة الكهروميكانيكية، برنامج هندسة البترول والغاز الطبيعي، برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، برنامج البنوك والتمويل، برنامج الإدارة، برنامج التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، برنامج المحاسبة ونظم المعلومات، برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية، برنامج الإعلام الرقمي، برنامج الصوتيات واللسانيات.