تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأسبوع الجاري

كشفت تقارير دولية عن تراجع غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات هذا الأسبوع، لتتوقف سلسلة المكاسب التي حققها قطاع التكنولوجيا وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة بالأسواق خلال جلسات تداول هذا الأسبوع.

وخسرت مؤشرات الأسهم الأمريكية نتيجة لتصاعد المخاوف بشأن النظام المالي الأمريكي، على خلفية خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لعدد من البنوك، بالإضافة إلى البيانات التي تشير الى تدهور حاد في الاقتصاد الصيني، مما أدى إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وفي الوقت نفسه، تسبب ارتفاع كل من أسعار النفط وأسعار المصانع الأمريكية على نحو مفاجئ في إثارة الشكوك حول مسار التضخم وأدى إلى هبوط حاد في قطاعات التكنولوجيا الأكثر حساسية لتغير أسعار الفائدة.

جدير بالذكر أن موجة البيع المكثفة بالأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي اجتاحت أسواق الأسهم خلال الشهر الماضي قد هدأت قليلًا هذا الأسبوع، وأن المتداولين لم يستجيبوا بشكل إيجابي لأرباح الشركات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، مما يشير إلى سيطرة حالة الابتعاد عن المخاطرة بشكل كبير على جلسات تداول هذا الأسبوع.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 0.31%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أول أسبوع من شهر يوليو.

وسجل قطاع التكنولوجيا المدرج ضمن المؤشر خسائر بنسبة 2.87%. وعلى صعيد أسهم التكنولوجيا، فقد انخفض كل من مؤشر ناسداك المركبNasdaq Composite ومؤشر FANG+ بنسبة 1.90% و3.64% على التوالي.

وهبط مؤشر راسل 2000 Russell للشركات ذات رأس المال الصغير بنسبة 1.65%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 0.62%، حيث سجل أداء أفضل من نظراءه بشكل عام خلال الشهر الماضي.

أما عن تقلبات الأسواق، فقد انخفض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 2.26 نقطة ليستقر عند 14.84 نقطة، وهو أدنى بكثير من متوسطه المُسجل منذ بداية العام وحتى تاريخه والبالغ 17.65 نقطة.