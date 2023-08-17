الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مركز "بي لمباس" للدراسات القبطية يناقش "علاقة الأقباط بالسريان تاريخياً"

كنيسة
كنيسة

ينظم مركز “بي لمباس” للدراسات القبطية، التباع لقطاع كنائس شرق السكة الحديد الأرثوذكسية، ندوة بعنوان “حين تحدث الأقباط عن إخوتهم السريان ”، في مطلع شهر سبتمبر المقبل، بكنيسة العذراء مريم المهمشة، تحت رعاية الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة.

وتناقش الندوة  تاريخ علاقات الأقباط الأرثوذكس بالسريان والكنيسة السريانية، و مظاهر التعاون معها تاريخياً وروحياً واجتماعياً.

ويحاضر بالندوة الدكتورة  نجلاء حمدي بطرس، المدرس في جامعة"لوفان".

 تأتي الندوة في إطار حرص مركز"بي لمباس" للدراسات القبطية بكنائس شرق السكة الحديد ،على الدور التنويري ، ودعم الثقافة لدى الأقباط ، عبر ندوات ومحاضرات ثقافية وتاريخية متنوعة .

ويشارك الأنبا مارتيروس في نداوت متعددة ، تاريخية وثقافية، بمركز الدراسات القبطية، وأيضاً الهيئات الثقافية المختلفة مثل بيت السناري ، بهدف دعم التنوير والثقافة في المجتمع المصري عامة ، ولدى الأقباط أيضاً بشكل خاص .

وتهدف مشاركة نيافته  في الندوات  الثقافية ، تعريف المصريين بالتاريخ ، من مختلف وجهات النظر.

“بي لمباس” للدراسات القبطية قطاع كنائس شرق السكة الحديد الاقباط السريان كنيسة العذراء مريم المهمشة

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