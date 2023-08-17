كنيسة السيدة العذراء مريم تناقش موضوع «أسفار وثمار» بالنهضة الروحية

تواصل كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مارجرجس بمدينتي، مساء اليوم الخميس، فعاليات النهضة الروحية بمناسبة صوم السيدة العذراء مريم.

وتستضيف “النهضة” مساء اليوم، القس موسى نصري، كاهن كنيسة مار مرقس مصر الجديدة، بعد الانتهاء من صلوات العشية.

ويشارك في النهضة الروحية لصوم السيدة العذراء مريم بكنيستها في مدينتي، كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة والأقباط .

ويلقي القس موسى نصري، عظة روحية بعنوان “أسفار وثمار ”، خلال فقرة الكلمة التأملية بالنهضة، وذلك بهدف دعم الأقباط روحياً.