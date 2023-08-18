الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

«أبطال الإرادة».. كنيسة الروم الأرثوذكس تطلق مؤتمر شبابي لدعم ذوي الهمم

ذوي الهمم
ذوي الهمم

نظمت كنيسة الروم الأرثوذكس مؤتمر دور الشباب الأرثوذكسي في دعم أصحاب الهمم "أبطال الإرادة" في قاعة المؤتمرات للمركز البطريركي للدراسات والحوار التابع لدير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس في مصر القديمة.

حضر المؤتمر رئيس الدير الأرشمندريت د.ذمسكينوس الأزرعي وبمشاركة قدس الأب صفرونيوس حنا قادماً من الأردن مع مجموعة من الشباب والشابات من أبناء مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس.

كما اقيم القداس الالهي في دير مار جرجس البطريركي للروم الأرثوذكس بحضور الشبيبة الأرثوذكسية من الأردن.

جدير بالذكر انه بمناسبة عيد رقاد العذراء مريم والدة الإله ترأس القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس بمدينة طنطا المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس راعي الكنيسة.

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