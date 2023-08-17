تهديدات بالفضيحة.. كواليس انفصال بريتني سبيرز عن زوجها الإيراني

تقدم زوج بريتني سبيرز، الموديل الإيراني الأمريكي سام أصغري، بطلب الطلاق من مغنية البوب الأمريكية بعد 14 شهرًا من زواجهما، مع تهديده له بفتح تفاصيل عن حياتها الخاصة، إن لم يحصل على جزء من ممتلكاتها، لتستعين سبيرز بمحامية جوني ديب والتي نجحت في إنصافه أمام القضاء في قضيته الشهيرة أمام زوجته السابقة آمبر هيد.

صراعات وانفصال مفاجئ

وأكد شخص مطلع على الملف، وهو مقرب من أصغري أن التسجيل حدث يوم الأربعاء، بعد ساعات من إعلان العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك TMZ ومجلة بيبول، عن انفصال الزوجين.

وأكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن سجلات المحكمة في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا لم تظهر مكان رفع القضية.

وتابعت أن سبيرز تزوجت من أصغري في منزلها في ثاوزند أوكس، كاليفورنيا، في 9 يونيو 2022 أمام الضيوف بما في ذلك سيلينا جوميز ، درو باريمور ، باريس هيلتون ومادونا، وكان يُنظر إلى حفل الزفاف على أنه علامة فارقة في حياتها المستعادة حديثًا بعد حلها قبل ستة أشهر فقط من وصاية المحكمة التي سيطرت على حياتها لأكثر من 13 عامًا.

وأوضحت أن سبيرز كشفت عن رغبتها في الزواج من أصغري كأحد الأسباب التي رغبتها في إنهاء الوصاية المقيدة، وأعلن الاثنان خطوبتهما في سبتمبر 2021 حيث أصبح من الواضح أنها ستحرر من الوصاية، والتي انتهت في شهر نوفمبر من نفس العالم بالفعل.

وقالت سبيرز إنها وأصغري فقدا طفلهما في وقت مبكر من الحمل في مايو 2022 ، قبل حوالي شهر من زواجهما.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن التقارير انتشرت مؤخرًا عن صراعات وخلافات الزوجين القوية خلال الأشهر الأخيرة، لتعود المأساة والأزمات مرة أخرى لمطربة البوب الأمريكية، حيث وضعت تحت وصاية والدها منذ عام 2008، ومنعت من الغناء تقريبًا باستثناء الغناء في مقاطع الفيديو، وبعد انتهاء الوصاية، بدأت في الغناء ولكنها لم تقدم أي عروض حية، ويبدو أن الخلافات الزوجية تؤثر على مسيرتها الفنية.

تهديدات بالفضيحة ومحامية جوني ديب

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن عدسات المصورين رصدت بريتني سبيرز للمرة الأولى بدون خاتم زواج.

وتابعت أن أصغري البالغ من العمر 29 عامًا اتهم زوجته التي تبلغ من العمر 41 عامًا بالغش، وهو ما أدى لاندلاع الخلافات القوية بينهما.

ووفقًا لوثائق المحكمة، يطلب أصغري من زوجته النفقة الزوجية وتغطية أتعاب محاميه، فيما يتعلق بشؤونهم المالية، قال محامي أصغري نيل هيرش، إن الأمور لا تزال بحاجة إلى تحديد - على الرغم من أن الزوجين لديهما عقود قوية تحمي أصول بريتني قبل الزواج.

وقال مصدر آخر مقرب من الزوجين: "لن يحصل سام على أي شيء من ممتلكات بريتني، فكل ما يمكن فعله هو أن تمنحه بعض الأموال فقط".

وتابع: "بريتني ستلجأ إلى محامية الطلاق الشهيرة لورا واسر التي تفتخر بعملاء من قائمة A مثل كيم كارداشيان وكيفن كوستنر وجوني ديب".

وأوضحت الصحيفة أن العقود القوية التي تملكها سبيرز والتي تحمي ممتلكاتها دفعت سام لتهديدها بفضحها وكشف الكثير من الأمور الخاصة عنها للعالم من أجل الحصول على بعض ممتلكاتها.