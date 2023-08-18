الكنيسة المارونية تحتفل بالجمعة الثانية عشر من زمن العنصرة

تحتفل الكنيسة المارونية بحلول يوم الجمعة الثاني عشر من زمن العنصرة.

وقالت الكنيسة في هذه المناسبة: "تحدّث الربّ عن مَثَل الخميرة... وكأنّي به يقول: "كما أنّ الخميرة تنقل قوّتها الخفيّة إلى كميّة العجين كلّها، هكذا ستكون حال قوّة الإنجيل الّتي ستحوّل العالم بواسطة خدمة تلاميذي... لا تقولوا: ماذا يمكننا أن نفعل، نحن الخطأة المساكين الاثنيّ عشر في مواجهة العالم أجمع؟ هذا هو بالتحديد الفرق الكبير بين السبب والنتيجة، حيث أنّ انتصار حفنة من الناس على الجموع الغفيرة سوف يثبت بريق قوّتكم. ألم تختمر العجينة كلّها نتيجة خلط الخميرة في الدقيق، كما ورد في الإنجيل؟ هكذا أنتم، يا رُسُلي؛ عندما تختلطون مع الشعوب، سوف تخترقونهم بواسطة أنفسكم وسوف تنتصرون على أعدائكم. حين تذوب الخميرة في العجينة، هي لا تفقد قوّتها؛ بل بالعكس. إنّها تغيّر طبيعة هذه العجينة. وهكذا، فإن تبشيركم سوف يغيّر جميع الشعوب. كونوا ممتلئين بالثقة".

إنّ الرّب يسوع المسيح هو مَن يعطي القوّة لتلك الخميرة... فلا تلوموه إذًا على هذا العدد القليل من التلاميذ: إذ إن قوّة الرسالة التي يحملونها هي الكبيرة... تكفي شرارة واحدة لتحوّل الحطب الجافّ إلى نار متّقدة تستطيع بدورها إشعال الحطب الأخضر كلّه الموجود في الجوار.