الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تعاون بين "الصحفيين" وأكاديمية العلوم الإدارية بشأن الدراسات العليا والتدريب

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

وقع خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بروتوكول تعاون مع دكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، لتقديم برامج الدراسات العليا في ماجستير إدارة الأعمال MBA والدكتوراه في إدارة الأعمال DBA للصحفيين وأسرهم من الدرجة الأولى "الآباء والأبناء والأزواج" بالقاهرة، في اتفاق بجهود محمد خراجة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، وبحضور الدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية.

يمنح الاتفاق تخفيضات جزئية "40%" على رسوم المواد الدراسية في الماجستير "16 مادة" و"30%" لأقارب الصحفيين في 6 فروع، هي إدارة الأعمال والأسواق المالية والإدارة المالية والمصارف والموارد البشرية والتسويق.

كما يشمل الاتفاق منح تخفيضات 30% على رسوم المواد الدراسية في الدكتوراه "15 مادة" و25% لأقارب الصحفيين من الدرجة الأولى في 5 فروع هي إدارة إدارة الأعمال والمصارف والتسويق والموارد البشرية والإدارة المالية .

وتتم الاستفادة من المنحة من خلال خطاب صادر من النقابة للأكاديمية العربية متضمنا اسم الدارس وفي حالة قيام الأكاديمية بتعديل رسوم الاشتراك يحصل الدارسون على نفس نسب الخصم المتفق عليها حتى نهاية مدة الدراسة.

ويتضمن الاتفاق أيضا منحتين مجانتين بالكامل إحداها لدراسة الماجستير والأخرى لدراسة الدكتوراه، وسوف تقوم نقابة الصحفيين بالإعلان عن مسابقة للتقدم لنيل المنحتين من خلال قواعد يتم الإعلان عنها لاحقًا من خلال النقابة.

ويتيح الاتفاق للصحفيين تقسيط قيمة المصروفات الدراسية على 18 شهرًا للماجستير و30 شهرًا للدكتوراه.

كما يتيح الاتفاق للأكاديمية الاستفادة من قاعات نقابة الصحفيين مع دفع الالتزامات المالية والإدارية وقيمة الإيجار اليومي للقاعة.

وأعقب توقيع البرتوكول جولة لنقيب الصحفيين مع دكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بمركز التدريب بالنقابة وقاعات التدريب، حيث وعد رئيس الأكاديمية خلال الجولة بتقديم دراسة لإمكانية تحقيق الاستفادة القصوى من تأجير القاعات بما يحقق أعلى عائد للنقابة، مؤكدًا على أن البروتوكول سيكون بداية لتعاون دائم ومستمر مع نقابة الصحفيين.

وأكد نقيب الصحفيين أن البروتوكول سيتم تنفيذه بعد عرضه على مجلس النقابة لإقراره.

يذكر أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك، والتي تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنسيق العليا لمؤسسات العمل العربي المشترك، وتعد إحدى المؤسسات الرائدة والمتخصصة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي والتي دأبت منذ نشأتها على تطوير ورفع الكفاءة المهنية والعلمية للعاملين بالمجالات المالية والمصرفية والإدارية.

خالد البلشي نقيب الصحفيين محمد خراجة عمرو النحاس الصحفيين الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية

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