الخميس 17 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إتاحة تصويت الجمهور.. مفاجآت فى مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

العلمين
العلمين

حالة رواج كبيرة تشهدها مدينة العلمين الجديدة على كل الأصعدة فنيًا ورياضيًا عبر العديد من الفقرات الترفيهية المميزة، والتي كان آخرها الإعلان عن إقامة مهرجان القاهرة للدراما 24 أغسطس الجاري بـ"نورث سكوير مول" بمدينة العلمين.

وعلمت "الدستور" أن المهرجان في نسخته الثانية سوف يشهد الكثير من المفاجآت التي ستجعله أكثر اختلافًا عن دورته السابقة، بعدما تم ترتيب العديد من الأمور الترفيهية التي تجعله واحدًا من المهرجانات الفنية المميزة خلال العام، خاصة وأن رئيسه هو الفنان الكبير يحيى الفخراني، ولجان تحكيمية بها نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وإلهام شاهين والسيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج جمال عبدالحميد.

وتتزين المدينة ذات الطراز العالمي لاستضافة المهرجان السنوي الذي يتميز هذا العام بالاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وهو ما يجعل الكثيرين يترقبونه خاصة مع تكريم عدد كبير من نجوم الدراما من ذوات الأدوار الثانية والثالثة، وهو بمثابة تقدير لهما عن أدوارهما المميزة في الدراما المصرية.

وتتميز أيضًا الدور الحالية بشكلها التنظيمي الجديد، حيث سوف يتم ترتيب مسرح حفل مبهر وملىء بالاحتفالات التي تظهر عبر الألعاب النارية، لتعطي أجواء مبهجة للحضور، خاصة وأن الدور سوف تشهد حضورًا فنيًا على مستوى راقٍ وكبير للغاية.

وأتاح المهرجان للجمهور هذا العام التصويت الإلكتروني لاختيار الأبرز والأفضل لهذا العام على مستوى الدراما، وهو ما يجعل العملية أسهل على العاشقين للفن المصري للدخول للتصويت على الأفضل، في الحفل الذي سوف يتم إذاعته على فضائية DMC في الرابع والعشرين من الشهر الجاري. 

يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية- الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية؛ وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.

القاهرة للدراما مهرجان القاهرة للدراما مهرجان القاهرة هرجان القاهرة للدراما الدورة الثانية

الأكثر قراءة

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

بابا خنق ماما.. لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم وأسرتها: جوزها سابها ميتة 6 ساعات

بذبحة صدرية.. وفاة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله فى دمياط

حكم نهائى.. تأييد سجن أحمد بسام زكى متحرش الجامعة الأمريكية 8 سنوات

شكرى يشرف على المرحلة الأخيرة لانتقال وزارة الخارجية للعاصمة الإدارية

رسميًا.. ليفربول يُعدل مواعيد 3 مباريات فى الدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس