إتاحة تصويت الجمهور.. مفاجآت فى مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين

حالة رواج كبيرة تشهدها مدينة العلمين الجديدة على كل الأصعدة فنيًا ورياضيًا عبر العديد من الفقرات الترفيهية المميزة، والتي كان آخرها الإعلان عن إقامة مهرجان القاهرة للدراما 24 أغسطس الجاري بـ"نورث سكوير مول" بمدينة العلمين.

وعلمت "الدستور" أن المهرجان في نسخته الثانية سوف يشهد الكثير من المفاجآت التي ستجعله أكثر اختلافًا عن دورته السابقة، بعدما تم ترتيب العديد من الأمور الترفيهية التي تجعله واحدًا من المهرجانات الفنية المميزة خلال العام، خاصة وأن رئيسه هو الفنان الكبير يحيى الفخراني، ولجان تحكيمية بها نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز وإلهام شاهين والسيناريست عبدالرحيم كمال والمخرج جمال عبدالحميد.

وتتزين المدينة ذات الطراز العالمي لاستضافة المهرجان السنوي الذي يتميز هذا العام بالاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري، وهو ما يجعل الكثيرين يترقبونه خاصة مع تكريم عدد كبير من نجوم الدراما من ذوات الأدوار الثانية والثالثة، وهو بمثابة تقدير لهما عن أدوارهما المميزة في الدراما المصرية.

وتتميز أيضًا الدور الحالية بشكلها التنظيمي الجديد، حيث سوف يتم ترتيب مسرح حفل مبهر وملىء بالاحتفالات التي تظهر عبر الألعاب النارية، لتعطي أجواء مبهجة للحضور، خاصة وأن الدور سوف تشهد حضورًا فنيًا على مستوى راقٍ وكبير للغاية.

وأتاح المهرجان للجمهور هذا العام التصويت الإلكتروني لاختيار الأبرز والأفضل لهذا العام على مستوى الدراما، وهو ما يجعل العملية أسهل على العاشقين للفن المصري للدخول للتصويت على الأفضل، في الحفل الذي سوف يتم إذاعته على فضائية DMC في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية- الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية؛ وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.