الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خارجية النواب: الحوار الوطنى اقتحم مشكلات وقضايا أهملت لسنوات

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة حول تلقيه باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، والتي أكد الرئيس إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية، كما أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.

وأضافت حارص فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الحوار الوطني وصل لمرحلة تعتبر الأهم فى مساره، وهي خروج توصياته للنور ورفعها للرئيس لاتخاذ اللازم بشأنها تشريعيًا أو تنفيذيًا وفقًا لصلاحياته الدستورية والقانونية، منوهة بأن تلك التوصيات الأولية التي أعلنها المنسق العام للحوار الدكتور ضياء رشوان شملت كثيرًا من القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين فى الشارح والتي اقتحمها الحوار بعد إهمالها لسنوات عدة.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن ما أعلنت عنه إدارة الحوار من توصيات إلى الآن ما هو إلا البدايات، وأن الحوار ما زال مستمرًا فى جلساته العامة والخاصة، مشيرة إلى أن القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدني والجميع يعول على الحوار الخروج بتوصيات وحلول للأزمات والتحديات الراهنة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن استجابات الرئيس الدائمة ودعمه لمقترحات الحوار تؤكد أن الحوار سينجح فى تحقيق أهدافه اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته السريعة وحرصه على إنجاح الحوار وطمأنة الجميع، كما وجهت الشكر للأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي، ومجلس الأمناء على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية.

النائبة إيلاريا سمير حارص لجنة العلاقات الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنى ضياء رشوان الحوار

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