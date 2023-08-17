محافظ المنيا يوجه بإحكام الرقابة على نقل وشحن مستلزمات الزراعة

وجّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية الزراعة بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على أعمال نقل وشحن مستلزمات الزراعة من (الأسمدةـ المبيدات)، وتوزيعها على الجمعيات الزراعية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد قصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطبيق منظومة الرقابة على الأسمدة (الحوكمة) ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.

وفي السياق ذاته، عقدت مديرية الزراعة اجتماعًا بمقر الجمعية التعاونية المركزية للائتمان بالمنيا؛ لمناقشة العقبات التي تواجه عمليات نقل وشحن الأسمدة ووصولها للجمعيات التعاونية الزراعية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لهذه العقبات، حتى يتسنى تنفيذ البرامج السمادية في المواعيد المناسبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندس أكرم فوزي، مدير الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بمديرية الزراعة، وعاطف عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان بالمنيا، إبراهيم هندي، سكرتير الجمعية، وأعضاء مجلسي إدارة الجمعية، ممدوح أبوالروس، رئيس مجلس إدارة جمعية نقل البضائع بالمنيا.

من جهته، أكد عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، على ضرورة التنسيق المتكامل بين الجمعية التعاونية المركزية وجمعية نقل البضائع بالمنيا من خلال الجمعية العامة للائتمان، لتوفير كميات الأسمدة المطلوبة للجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى مراكز المحافظة وتلبية احتياجات المزارعين، إلى جانب العمل على رصد أي مشكلة تُعيق وصول الأسمدة للجمعيات، وإيجاد الآليات المناسبة لحل تلك المشكلات واتخاذ اللازم ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.