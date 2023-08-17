الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية شاملة داخل قرية كفر سلامون بالبحيرة

الدكتورة نهال بلبع
الدكتورة نهال بلبع

وجّهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، باستمرار جهود المحافظة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القرى من الحصول على الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وذلك عن طريق الدفع بعدد من القوافل الطبية المختلفة والشاملة لجميع التخصصات الطبية المختلفة، وذلك من أجل المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

وقامت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بتنظيم قافلة سكانية شاملة بالوحدة الصحية بكفر سلامون بشابور، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية بتخصصات "باطنة- أطفال- نساء- أسنان".

 وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أنه تم تقديم خدمات بيطرية، حيث تم رش 1850 رأس ماشية وعلاج 400 أغنام، بالإضافة إلى توفير سيارة أسطوانات غاز بسعر المستودع.

وخلال القافلة تم تنظيم معرض مشغولات يدوية لمنتجات مختلفة، وتم عقد ندوة تثقيفية حول "التعاون الأسري بين الزوج والزوجة في نجاح واستقرار الأسرة".

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