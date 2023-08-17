الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد مصطفى يفوز بذهبية وزن 90 كيلو بالبطولة العربية للجودو بمدينة العلمين

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو

توج محمد مصطفى، لاعب نادي وادي دجلة، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 90 كيلو، في نهائي البطولة العربية للجودو المقامة في مدينة العلمين الجديدة.

وتمكن  محمد مصطفى من  الفوز على منافسه أحمد بوقماز لاعب نادي القادسية الكويتي، بعد مباراة قوية نجح فيها بطل مصل في التفوق على بطل الكويت .

وحصد محمد عصفور، الميدالية الذهبية في منافسات وزن 81 كيلو، بعد الفوز على عباس الفريجي، بطل العراق، في نهائي البطولة العربية للجودو.

وتمكن علي الصياد، لاعب نادي سبورتنج السكندري، من الفوز بالميدالية البرونزية، في منافسات وزن 81 كيلو، بعد الفوز على دواس العجمي، بطل الكويت، في البطولة العربية للجودو المقامة بمدينة العلمين الجديدة .

فيما فاز عبد الرحمن غريب، لاعب نادي الصيد بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 73 كيلو .

وحصد يحيى حمدي دياب، لاعب نادي الاتحاد السكندري، الميدالية الذهبية، في منافسات وزن 73 كيلو بعد الفوز على أنس بوقماز، لاعب نادي القادسية الكويتي، في البطولة العربية للجودو بمدينة العلمين الجديدة.

وتستمر الفترة الصباحية حتى الواحدة والنصف مساء، حيث تقام فى الفترة الصباحية لأوزان تحت 73 كجم وتحت 81 كجم وتحت 90 كجم، وفوق 90 كجم ذكور، وعلى مستوى الإناث لأوزان تحت 40 كجم، وتحت 44 كجم، وتحت  48 كجم، وتحت 52 كجم، وذلك وفقا للبرنامج التفصيلى اليوم.

وفى الفترة المسائية تقام فى الفترة من الثالثة حتى السابعة والنصف لمنافسات أوزان تحت 50 كجم، وتحت 55 كجم، وتحت 60 كجم، وتحت 66 كجم على مستوى الذكور، وعلى مستوى الإناث تحت 57 كجم، وتحت 63 كجم، وتحت 70 كجم، وفوق 70 كجم، كما تقام قرعة الناشئين فرق.

وعقب انتهاء الفترتين الصباحية والمسائية يقام فى السادسة مساء حتى السادسة والنصف، الميزان الرسمي للناشئين والناشئات، وكذلك الكشف عن بدل المباريات.

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