الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جامعة حلوان الأهلية ترد علي استفسارات أولياء أمور الطلاب الجدد

السيد قنديل
السيد قنديل

أصدرت جامعة حلوان الاهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل  بيان صحفي مهم ترد من خلاله على جميع الاستفسارات الخاصة بالطلاب الجدد واستفسارات الطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية.

قالت الجامعة في بيان لها: "أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن الكليات المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعي 2023-2024، حيث تطرح الجامعة هذا العام 8 كليات وتتضمن 20 برنامج، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامي 2023 و2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصور أوراقهم jpg على الرابط التالي:
App2.helwan.edu.eg/hnu

ويتم التقدم للطلاب في البداية إلكترونيا على الموقع المعلن مع العلم أن ظهور كلمة قبول للطالب معناها قبول الأوراق وجاري التنسيق، وعدم ظهورها ليس معناة الرفض.

وأوضحت  الجامعة خلال بيانها: "عقب ذلك يتم عمل تنسيق داخلي بالجامعة للطلاب المتقدمين، وإرسال كود الدفع على نفس رابط التقديم، هذا وسيتم غلق التقديم على الموقع يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023، وسيتم عمل التنسيق الداخلي وتكويد الرسوم يوم الإثنين الموافق 21 أغسطس 2023.

وقالت الجامعة: "تكون المصاريف الإدارية هي 1500 جنيه ويتم دفعها عقب انتهاء التنسيق الداخلي والحصول على كود الدفع، مع العلم أن نسبة زيادة الرسوم تحدد من قبل مجلس الجامعة كل عام (وارد زيادة أو ثبات الرسوم).

واختتمت: “ننوه لجميع الطلاب أن هذه الصفحة هي الصفحة الرسمية لجامعة حلوان الأهلية ويرى عدم الالتفات لأي صفحات أخرى ليست للجامعة”.

صفحة جامعة حلوان الأهلية على فيسبوك:
https://www.facebook.com/HNU.Helwan?mibextid=ZbWKwL

الموقع الإلكتروني لجامعة حلوان الأهلية:
App2.helwan.edu.eg/hnu

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