الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص بانقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم فى 6 أكتوبر

جريدة الدستور

أصيب شخص في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الفيوم في مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد بنقل أحد الأشخاص إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، مصابًا بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسده.

وبإجراء التحريات تبين أن المصاب، أثناء قيادته دراجة نارية، تعرض لحادث وانقلبت به، مما أسفر عن إصابته، دون وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

حادث انقلاب طريق الفيوم مدينة 6 أكتوبر

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