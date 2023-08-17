ضبط هارب من 102 سنة حبسًا

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، هارب من تنفيذ 86 حُكماً بتهم "تبديد"، بإجمالي مدد حبس 48 سنة.

وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة، هارب من تنفيذ 58 حُكمًا بتهم "تبديد"، بإجمالى مدد حبس 74 سنة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ، هارب من تنفيذ 80 حُكمًا بتهم "تبديد، إيصال أمانة"، بإجمالى مدد حبس 36 سنة، وضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم، هارب من تنفيذ 53 حُكمًا بتهم "تبديد، إيصال أمانة"، بإجمالى مدد حبس 102 سنة.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.