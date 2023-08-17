الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم كفرالشيخ" يتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس

الاختبارات
الاختبارات

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة متفوقين عين شمس، اليوم الخميس، بمركز التطوير التكنولوجى بديوان مديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور وائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ووليد العطار، مدير مركز الاختبارات بالمركز، ومحمد جلال شئون الطلبة بالمديرية.
وشملت الاختبارات المجالات التالية: اختبارًا في مادة الرياضيات، اختبار المتقدم في مادة العلوم، اختبار الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العالمي IQ.

التعليم متفوقين عين شمس طلاب كفر الشيخ

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