الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد أنباء انفصالهما.. مَن هو سام أصغري الذي تزوج من بريتني سبيرز؟

بريتني سبيرز وسام
بريتني سبيرز وسام أصغري

قبل بضع سنوات لم يسمع الكثير من الناس عن سام أصغري، لكن مدرب اللياقة البدنية الإيراني احتل عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، بعد زواجه من أميرة البوب ​​بريتني سبيرز العام الماضي.

تزوج الزوجان في حفل في لوس أنجلوس في يونيو الماضي، بعد ساعات من محاولة زوج سبيرز السابق جيسون ألكسندر تحطيم موقع الزفاف.

حدث ذلك في منزل سبيرز الذي تبلغ مساحته 12464 قدمًا مربعًا ألف أوكس بولاية كاليفورنيا، ارتدت المغنية ثوبًا مخصصًا من فيرساتشي وتزوجت أمام أصدقاء مشهورين مثل مادونا ودوناتيلا فيرساتشي وباريس هيلتون ودرو باريمور.


بعد عام ذكرت "Entertainment Tonight" أن أصغري قد تقدم بطلب للطلاق مشيرًا إلىخلافات لا يمكن التوفيق بينها.

من هو سام اصغري؟
ولد في طهران إيران، وكان قوة مستقرة في حياتها منذ أن التقيا في عام 2016، وقال إنه يتطلع إلى مستقبل طبيعي ومدهش مع سبيرز 40 عامًا.

ولد أصغري 29 عامًا في طهران، لكنه انتقل إلى الولايات المتحدة ليكون مع والده عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا، ومع ذلك لم تتحرك عائلته بأكملها معًا، وأوضح لفوربس في مقابلة عام 2021: "لقد تركت عائلتي ورائي بالفعل في ذلك الوقت لأن عائلتي كانت لا تزال تمر بعملية الهجرة إلى الولايات المتحدة".

"لقد تركت ورائي ثلاث من أخواتي، وأمي ورائي..  كان والدي هنا في أمريكا ولم أره منذ حوالي خمس سنوات أو نحو ذلك. لقد كانت بالتأكيد صدمة ثقافية، حيث أتى هنا بلغة مختلفة تمامًا عن يتكلم".

قال لمجلة مينز هيلث في عام 2018: "كان عليّ أن أترك أصدقائي وعائلتي الذين كنت قريبًا جدًا منهم، وكنت أعلم أنني أتحرك بعيدًا ولن أعود أبدًا"، انتقل إلى لوس أنجلوس كاليفورنيا حيث كان والده يعمل سائق شاحنة.

إنه يحافظ على التقاليد الإيرانية حية في الولايات المتحدة

في مارس 2021 شارك أصغري مقطع فيديو لنفسه وهو يعلم سبيرز تحية نوروز .

سام أصغري اللياقة البدنية بريتني سبيرز طلاق انفصال

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