اشتراطات البناء الجديدة.. خطوة من الدولة لتنظيم البناء العشوائي

تتابع وزارة التنمية المحلية، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية للقضاء على البناء العشوائي ومنع الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، متابعة الوزارة من خلال غرفة العمليات، للتدخل السريع ووقف حالات البناء العشوائي وتطبيق القانون على المخالفين.

وألزمت الوزارة المحافظات بضرورة تطبيق اشتراطات البناء الجديدة للحصول على رخصة البناء من خلال عدة خطوات، ويتسائل العديد من المواطنين حول اشتراطات البناء الجديدة، والشروط الواجب توافرها للحصول على تراخيص البناء.

يعد قانون البناء الجديد، المعروف باسم استراطات البناء، المستحدث مؤخراً، خطوة جديدة لضبط البناء العشوائي في المحافظات.

وتستهدف اشتراطات البناء الجديدة السير على القواعد التي تضمنها القانون، مع التشديد على منع أي ممارسات من شأنها مخالفة اشتراطات البناء الواردة بـ قانون البناء الجديد.

قرار الحكومة بتنظيم المباني العشوائية، وتنظيم اشتراطات البناء الجديدة، جاء في ظل رغبة الدولة في الحد من الزحف العمراني، ومواجهة مخالفات البناء، للحد من ظهور المباني العشوائية، التي أثرت على الشكل الحضاري للقرى والمدن المصرية، في الوقت الذي تسعى الدولة لـ حياة كريمة للمواطن المصري في المدن والريف، إلا أنه في فترة من الفترات كانت تنامت المباني العشوائية، وهو ما أصبح فيما بعد خطرا يهدد الدولة، وكانت تلك المناطق بؤرا وأرضا خصبة لتنامي الجريمة.

اشتملت اشتراطات البناء الجديدة، والتي استندت لـ قانون البناء الجديد 2022، على عدة بنود، يلتزم بها المواطنون للحصول على رخصة بناء وفقاً للقانون ، جاء على رأسها:

-التقدم بطلب ترخيص بناء للمركز التكنولوجي، الموجود في حيز أعمال البناء على النموذج الخاص بذلك من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد شامل نموذج إعداد الترخيص.

-تقديم طالب الترخيص بطاقة الرقم القومي لصاحب الشأن، إضافة إلى تقديم صورة من السجل الهندسي الخاص بالمهندس، بجانب صورة من المكتب الهندسي القائم بأعمال الاعتماد، وتقوم الجهة المختصة بتقدير قيمة الأعمال طبقا للنموذج المرفق، مع تقديم 3 نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المكتب الهندسي.

-تقديم شهادة المتغيرات المكانية مع إرفاق صورة من شهادة الاستشاري المعتمد من نقابة المهندسين لأي تقارير أو رسومات بتطلب اعتمادها من استشاري.

-إرسال المستندات المطولة إلى المركز التكنولوجي المختص، الذي يخاطب بدوره الجامعة، لمراجعة أوراق ترخيص البناء للبت في الطلب، وإذا صدر القرار بالموافقة على طلب ترخيص البناء، يجب عندها قيام صاحب الترخيص أو المهندس الفائم على الأمر بإخطار المركز التكنولوجي بالبددء في أعمال البناء وفق الترخيص، على أن يكون ذلك قبلها بأسبوعين على الأقل.

-نصت اشتراطات البناء الجديدة 2022، على تحديد الأدوار وفقاً لرخصة البناء ، والتي تضمنت: بناء دور أرضي، و4 طوابق وفق مساحة الشارع، مع استثناء الشوارع الرئيسيىة والكورنيش، وهذا الأمر تحدده كل محافظة بالتنسيق مع جهاز التخطيط العمراني والجهات المختصة.

-يتم مراجعة الأوراق المقدمة من المواطن بعد فحصها ، لبدء إصدار الرخصة ،يتطلب لأن يحصل المواطن على رخصة بناء، أن تتوافر مجموعة من الشروط إلى جانب التي سبق وأن أقرتها الرتها اشتراطات البناء الجديدة 2022، والتي جاءت كالتالي:

- يشمل أولا عقد صحة توقيع.

- يجب الحصول على ترخيص بناء من المجلس القروي.

- في حال كان البناء قائمًا بالفعل، فيجب على المواطن الحصول على رخصة تعلية أو توسعة.

- معاينة موقع البناء، في حال كان منزل قائما بالفعل أو كان قطعة أرض من قبل اللجنة الهندسية.