"الحوار الوطنى" يرفع مقترحًا للرئيس السيسى لإعفاء الفلاحين من ديون البنك الزراعى

كشف النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني في جلسته أمس، اتفق على عدد من المقترحات الهامة تخص المواطنين، بخلاف مقترحات اللجان، وتم رفعها جميعًا إلى رئيس الجمهورية.

وقال "الشرقاوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن مجلس الأمناء ناقش ووافق أمس على مقترح من لجنة الزراعة، بإعفاء الفلاحين والمزارعين من ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي.

أحمد الشرقاوي

وانعقد مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة ونظر التوصيات والمقترحات المقدمة خلال الجلسات النقاشية العامة والتخصصية، لإقرارها ورفعها للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، عن أن مجلس أمناء الحوار عكف في اجتماعه الذي انعقد على النحو المبين بلوائح الحوار، على النظر في التوصيات والمقترحات التي انتهت لجان الإعداد والصياغة منها، بعد تقديمها من مقرري لجان الحوار ومساعديهم للمقرر العام والمساعد لكل محور، وتم عرضها منهم على مجلس الأمناء.

وأوضح المنسق العام أن المجلس نظر في هذه التوصيات والمقترحات باعتبارها مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، على أن يتم استمرار عقد جلسات الحوار للتداول فيما لم تتم مناقشته من موضوعات حتى اليوم.