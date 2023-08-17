الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بعد أنباء طلاقهما.. الجدول الزمني لعلاقة بريتني سبيرز وسام أصغري

بريتني سبيرز وسام
بريتني سبيرز وسام اصغري

انتهت العلاقة الرومانسية لبريتني سبيرز وسام أصغري، حيث أفاد موقع TMZ الترفيهي أمس الأربعاء أن المغنية الأمريكية وزوجها الإيراني سيفترقان بعد 14 شهرًا من الزواج.

وذكرت مجلة Entertainment Tonight كذلك أن أصغري تقدم بطلب للطلاق، مستشهدا بخلافات لا يمكن التوفيق بينها، "لم يتفق الاثنان منذ فترة وانتهى الأمر أخيرًا بعد خناقة كبيرة".

ولم تتحدث سبيرز (41 عاما) ولا أصغري (29 عاما) عن الانفصال حتى الآن، فيما شاركت سبيرز صورة لها وهي تركب حصانًا على الشاطئ.

منذ متى هم متزوجون؟

عقد سبيرز وأصغري قرانهما في 9 يونيو من العام الماضي خلال حفل حميم في منزل نجمة البوب ​​الذي تبلغ مساحته 12464 قدمًا مربعًا ألف أوكس كاليفورنيا.

ارتدت المغنية ثوبًا مخصصًا من فيرساتشي في الحفل الذي حضره أصدقاء مشهورون مثل مادونا ودوناتيلا فيرساتشي وباريس هيلتون ودرو باريمور، وأقيم حفل الزفاف بعد سبعة أشهر من تحرير سبيرز من ولاية الوصاية المثيرة للجدل التي منعتها من الزواج.

كيف التقى سبيرز وأصغري؟

قبل حفل زفاف أحلامهما كان الزوجان معًا لمدة خمس سنوات، حيث التقيا على مجموعة مقاطع الفيديو الموسيقية لـ Spears لـ Slumber Party في عام 2016.

أصغري محترف لياقة بدنية هاجر من إيران وكان يلعب دورا مهما مع المغنية في الفيديو الذي تدور أحداثه في قصر قديم يُستخدم كملهى ليلي.

كان أصغري منذ ذلك الحين له حضور مستمر إلى جانب سبيرز وكان صريحاً حول دعمه لها، خاصة أثناء كفاحها العلني لإنهاء ولايتها.

في أبريل من العام الماضي أعلن الزوجان أنهما كانا يتوقعان طفلًا، انتقل إلى Instagram وتحدث أصغري عن فرحته وهو يستعد ليصبح أبا.

كتب: "الأبوة شيء كنت أتطلع إليه دائمًا ولا أستخف به.. إنها أهم وظيفة سأقوم بها على الإطلاق"، ثم للأسف كشفت سبيرز أنها تعرضت للإجهاض بعد شهر من الإعلان.

قبل أصغري كانت سبيرز متزوجة من كيفن فيدرلاين وأنجبت منه ولدين يبلغان من العمر 16 و17 عامًا.

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