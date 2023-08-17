نتائج المنافسات الأولى لليوم الثالث للبطولة العربية للجودو في العلمين

بدأت منافسات الأشبال في اليوم الثالث من فعاليات البطولة العربية للجودو، والتي تقام بالعلمين الجديدة وتستمر حتى غد الجمعة.

وجاءت نتائج المنافسات الأولى لليوم الثالث كالتالي، خسر عمر ياسر، لاعب نادي وادي دجلة بالمعادي، من منافسه عبد الوهاب من الكويت، ليتأهل الأخير إلى دور الثمانية في وزن 81 كجم .

تفوق الكويتي عبد الله سعيد، لاعب القادسية للجودو، على منافسه ناصر كمال من مصر، ويتأهل لمواجهة لاعب عراقي في الدور المقبل من البطولة .

وأشاد محمد رشوان اللاعب الاوليمبي بدور وزارة الشباب والرياضة، والوزير أشرف صبحي، والشركة المتحدة الراعية للبطولة، على تنظيمها بهذا المستوى العالي، مشيرًا إلى أن الصالات المخصصة للبطولة جرى إقامتها على رمال شاطئ العلمين أمام البحر، كما أن الصالات مكيفة وتتضمن جزءا لتسخين اللاعبين، والمدرجات على الرغم من صغرها إلا أنها استوعبت أهالي اللاعبين والمشجعين.

- مستقبل لعبة الجودو في مصر

وعن مستقبل لعبة الجودو في مصر، قال البطل الأوليمبي محمد رشوان، إن اللاعبين المصريين حققوا مراكز متقدمة بالبطولة؛ إذ حقق عبد الرحمن صبرة المركز الأول والميدالية الذهبية، ونادي الرحاب حقق مركز أول بنات، مشيرًا إلى أنه يرى توزيع الميداليات بين اللاعبين العرب أمر جيد، ويحفز اللاعبين على المنافسة.

وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد أشاد بلاعبين ولاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، عقب تتويجهم بـ 19 ميدالية متنوعة حتي الآن، خلال منافسات البطولة العربية للجودو 2023، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، والتي تستمر منافساتها حتى 18 أغسطس الجاري، بمدينة العلمين.

وقام وزير الشباب والرياضة بتكريم الفائزين، وذلك بحضور خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو، والكابتن محمد رشوان رئيس جهاز المنتخبات القومية للجودو.

وحققت اللاعبة رحمه محمد سعد ذهبية وزن 57 ك، واللاعبة آلاء وائل حققت ذهبية وزن 63 ك، واللاعب يوسف السيد ذهبية وزن 38 ك، واللاعب هادي قشيش ذهبية وزن 34 ك، واللاعبة سلسبيل محمد فضية، واللاعب عمر إبراهيم شعبان فضية وزن 46 ك، واللاعبة نجار سعيد فضية وزن 78 ك، واللاعب عبد الرحمن عطا فضية وزن 55 ك، واللاعب سعد محمد سعد برونزية وزن 34 ك.

وحققت اللاعبة شروق عبد الوهاب فضية وزن 48 ك، اللاعبة هدي قشيش ذهبية وزن 48 ك، اللاعبة ساميه محمد جابر ذهبية وزن 36 ك، اللاعب عبد الرحمن العجمي برونزية وزن + 81 ك، اللاعبة رودينة محمد برونزية وزن 36 ك.