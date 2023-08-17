الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أرباح "الإسكندرية لتداول الحاويات" تقفز إلى 4.3 مليار جنيه خلال 2022 - 2023

ارشيفية
ارشيفية

شفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن العام المالي الماضي (2022- 2023)، ارتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 110.8%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي ربح بلغ 4.26 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 2.02 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 4.8 مليار جنيه، مقابل 2.84 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

يشار إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع،  سجلت صافي ربح بلغ 3.53 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أبريل 2023، مقابل 1.47 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات النشاط الجاري للشركة، خلال العشرة أشهر إلى 3.82 مليار جنيه، مقابل 2.12 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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