جامعة سوهاج تشارك بالخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات البرنامج التدريبي الذي نظمه معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان "الخطة الاستراتيجية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في الجامعات والمعاهد"، والذي أقيم تحت شعار "قوتنا فى شبابنا"، في الفترة من ١٣ وحتي ١٦ اغسطس الجاري بمعهد إعداد القادة بحلوان.

وأكد الدكتور حسان النعماني، على حرص إدارة الجامعة علي مشاركة طلابها ف كافة الفعاليات والانشطة والبرامج التدريبية التي تهدف الي استثمار عقول شباب وتاهيلهم وتوعيتهم بالقضايا والمشكلات المجتمعية.

ولفت إلى أهمية التوعية بالبرامج الخاصة لمواجهة وعلاج الادمان والمخدرات بهدف بناء جيل شبابي متعلم يدرك تأثيرات الإدمان، ويمتلك القدرة على اتخاذ قرارات صائبة، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية مكافحة وعلاج الإدمان بين شباب الجامعات والمعاهد المصرية والمساهمة في بناء المجتمع.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرنامج التدريبي يهدف الي تهيئة كوادر مؤهلين لتحمل المسؤولية، وتنمية قيادات شبابية قادرة على نقل رسائل مجتمعية وتفعيل الجهود التطوعية للشباب كقادة في مختلف مناطق مصر.

وأضاف صبري إبراهيم مدير رعاية الشباب المركزية، أن البرنامج التدريبي تضمن عدد من المحاضرات التوعوية ومنها محاضرة عن تصنيفات المواد المخدرة ومدي خطورتها، الأمن القرمي المصري ومحاربة الشائعات، البرامج العلاجية وكيفية مواجهة الإدمان والتعاطي، وسطية الخطاب الديني ومحاربة الافكار المتطرفة، بالإضافة إلى عدد من الانشطة والفقرات الثقافية والرياضية والفنية.

فيما شهد الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج الدفعة ١٨ من الطلاب ذوي الإعاقة بمركز نور البصيرة وعددهم ٣٥ طالب وطالبة من الكليات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عماد الصوينع مدير المركز، والدكتورة سلمي عبدالمنعم نائب مدير المركز، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس و قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

‏وأكد رئيس الجامعة على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم على ضمان حقوق فئة ذوي الإعاقة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية، من خلال تقديم خدمات حقيقية لهم ‏ودمجهم في المجتمع وتوظيف طاقاتهم لخدمة أنفسهم وأسرهم والمجتمع بأكمله.

وأوضح أن الجامعة تحرص علي دعم الطلاب ذوي الإعاقة وتلبية حقهم الإنساني في تلقي التعليم بجودة وكفاءة، كحق أصيل يتساوى فيه الجميع، ودعمهم بشتي السبل والوسائل المتاحة للمساهمة في تنمية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة.

ووجه "النعماني" خلال كلمته الشكر والتقدير لجميع الخريجين وأولياء أمورهم، والذين استطاعوا أن يصلوا بأبنائهم لهذا اليوم، والذي بمثل حصاد جهود متواصلة لطلاب متميزين لديهم درجه عالية من الطموح والإرادة من اجل تحقيق اهدافهم، متمنياً لهم استمرار مسيرتهم التعليمية لاستكمال دراستهم العليا في ذات التخصص، ومشيداً بدور الدولة، والتي لا تدخر جهدًا في رعاية ذوي القدرات الخاصة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية والتشجيع لهم ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم.

ومن جهته؛ أوضح الدكتور خالد عمران، أن إدارة الجامعة تحرص على دمج الطلاب ذو الإعاقة مع زملائهم في مختلف الأنشطة والمشاركات الطلابية، كما تلتزم بوضع الخطط والبرامج التدريبية والتعليمية الداعمة لهم والمتناسبة مع إعاقاتهم المختلفة، موجهاً تحية وشكر للدكتور عماد الصوينع مدير المركز وكل منتسبيه على جهودهم المبذولة تجاه الطلاب.

وأعرب الدكتور عماد الصونيع عن سعادته بتخريج الدفعة ١٨ لذوي الاعاقة بمركز نور البصيرة، موجهاً شكرة وتقديره لإدارة الجامعة علي دعمها الدائم اللامحدود لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة، داعياً بضرورة تكاتف كافة المؤسسات والهيئات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل لهذه الفئة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم لضمان مستقبل أفضل لهم.

وفي ختام الحفل قام رئيس الجامعة بتقديم شهادات التكريم للطلاب من ذوي الإعاقة، وايضاً تكريم مترجمي لغة الاشارة من مديرية التربية والتعليم ومديري مدارس الآمل للصم.