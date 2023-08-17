الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": كوريا الجنوبية تطلب من اليابان التعاون فى تهديدات تفجير تتلقاها

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

طالبت كوريا الجنوبية جارتها اليابان بالتعاون في التحقيقات بشأن التهديدات التي تتلقاها سول عبر البريد الإلكتروني خلال الفترة الماضية، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الخميس.

وأدت سلسلة من تهديدات تفجيرات بالقنابل في المدارس والمكاتب الحكومية عبر البلاد، تم إرسالها عبر البريد الإلكتروني في الأسابيع الأخيرة، إلى قيام الشرطة بالبحث في هذه المناطق بقوات خاصة وقنابل بوليسية وفرار المواطنين من هذه الأماكن بحثًا عن الأمان.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب، فإنه تم إرسال البريد الإلكتروني باسم شركة محاماة يابانية بنفس العنوان المستخدم في التهديدات الأربعة السابقة بالقنابل التي تم تلقيها في البلاد في الأسابيع الأخيرة. وكان اسم المرسل المذكور هو تاكاهيرو كاراساوا، وهو اسم محامي في اليابان. بينما غرد المحامي نفسه على موقع إكس (تويتر سابقًا) يوم الأربعاء: "هذا غير صحيح. أعتقد أنه يتم استغلال اسمي دون إذني".

كوريا الجنوبية اليابان

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