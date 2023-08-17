كاتب صحفى: 2.9 تريليون دولار خسائر العالم بسبب التغيرات المناخية

قال الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، إن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، كانت ناجحة وتعكس قدرة الدولة في التنظيم وتعظيم أهمية المناخ بالنسبة للبشرية وليست الإقليمي أو الدولة الواحدة.

وتابع "عبدالمجيد"، خلال حواره على فضائية صدى البلد، اليوم الخميس، أن مصر في (COP27) رفعت شعار قمة التنفيذ وليست تعهدات أو مزيدًا من الاقتراحات، حيث شهدت المؤتمرات المتعلقة بالمناخ الـ26 الماضية، تعهدات وطرح المشكلات وتتحدث عن المخاطر والتوقعات دون التنفيذ لتقوم مصر من التعهدات للتنفيذ مباشرة.

وأشار إلى أن الدول العظمى مثل أمريكا والصين وأوروبا هي المتسبب الأكبر بنسبة 99% من الأضرار التي لحقت بالعالم من تأثير التغير المناخي الآن، بينما القارة الإفريقية وحدها هي أقل الانبعاثات ولكنها الأكثر ضررًا من التغير المناخي.

وختم أن خسائر العالم في عام 2013 بلغت 2.9 تريليون دولار بسبب التغيرات المناخية فقط، واليوم نشهد تغيرًا في خريطة الزراعة في بعض الدول بسبب التغير المناخي بالإضافة إلى الهجرة والتصحر أيضًا مما ينعكس ذلك بالسلب في بعض الدول وسياسات دول أخري.