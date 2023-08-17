إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين فى العياط

شهد الطريق الصحراوى في مدينة العياط، إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الصحراوى بمنطقة العياط، بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين أعلى الطريق الصحراوي في العياط، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.