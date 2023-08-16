رسميًا.. طبيب الأهلى السابق رئيسًا للجهاز الطبى فى فيوتشر

انضم أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي السابق بالنادي الأهلي، إلى نادي فيوتشر عقب رحيله عن القلعة الحمراء.

وتولى أحمد أبوعبلة منصب رئيس الجهاز الطبي لفريق فيوتشر، ليصبح أحد أفراد الجهاز الفني والطبي والإداري الجديد بالنادي.

وبدأ أبوعبلة، اليوم الأربعاء، مهام عمله بشكل رسمي مع فيوتشر استعدادًا للموسم الجديد.

ورحل أحمد أبوعبلة، عن الأهلي ليتولى تامر أبوالعينين استشاري العظام المهمة بدلًا منه.

جدير بالذكر أن فيوتشر أعلن عن تعاقده مع البرتغالي ريكاردو فورمسينيو لتولي تدريب الفريق خلفًا لـ علي ماهر مدرب الفريق السابق.