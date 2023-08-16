الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة النواب" تُثمّن اهتمام الرئيس بمخرجات الحوار الوطنى

هشام الحصري
هشام الحصري

ثمّن هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي في الحوار الوطني، إعلان الرئيس السيسي اهتمامه بمخرجات الحوار الوطني، وإحالته للتوصيات الصادرة عنه إلى الجهات المعنية للعمل على تنفيذها، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد مجددًا جدية الرئيس السيسي في دعوته للحوار الوطني، وبحث مختلف الملفات والقضايا الهامة بالمجتمع.

وقال الحصري، في تصريحات اليوم، إن الحوار الوطنى يُثري الحياة السياسية والحزبية في الدولة المصرية، ويعد خطوة هامة وجادة نحو بناء الجمهورية الجديدة، وأن الملفات التي طُرحت للنقاش جميعها تأتي في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن الجلسات تشهد زخمًا كبيرًا غير مسبوق.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن الحوار تضمن الكثير من المحاور الهامة والرئيسية منها «السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي»، وهناك عدد كبير من اللجان التي تعمل على القضايا المختلفة، مما يعني أن الحوار يلامس جميع قضايا المواطن، ويستهدف مواجهة التحديات الاقتصادية التي انعكست على العالم أجمع.

وتابع الحصري أن الحوار ألقى الضوء على التضخم وغلاء الأسعار، وذلك من خلال الوقوف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة لهذه الظاهرة، وتأثيرها، والإجراءات السريعة لمعالجتها والحلول المستدامة، وأشار إلى أن لجنة الزراعة ألقت الضوء على دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودعم الزراعة والائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية.
وشدد النائب على أن التوصيات الخاصة باللجنة تضمنت أهمية تعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في ذلك زيادة عدد الزراعات التعاقدية، إضافة لجهود لجنة العفو الملموسة للجميع.

وتابع أن مخرجات الحوار الوطني تؤكد أن هناك جهدًا بُذل على أرض الواقع، سواء من خلال الجلسات العامة، أو من قِبل الأمانة الفنية والجلسات التخصصية، والجميع حريص على خروج التوصيات بصورة معبرة عن الواقع تحمل أفكارًا وحلولًا للعديد من الملفات، وفي مقدمتها القضايا التي تمس المواطن بشكل مباشر.

أضاف أنه في ظل ما يحظى به الحوار الوطنى من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، سنشهد نتائج ملموسة على أرض الواقع في العديد من الملفات والقضايا، وهو ما ظهر من خلال سرعة إعلان الرئيس عن اهتمامه بمخرجات الحوار الوطني وإحالتها للجهات المعنية.

النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة والري لحوار الوطني عبدالفتاح السيسي مخرجات

الأكثر قراءة

محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

إخلاء سبيل فتاة قاصر ألقت جثة طفلها فى مدخل عقار بالجيزة

الأكثر تداولًا.. حقيقة انفصال هنا الزاهد عن زوجها الفنان أحمد فهمي

الزعيم يتصدر الترند بعد أنباء اختفاءه.. هل تعرّض عادل إمام للحجز داخل فيلّته؟

بعد الجدل.. التفاصيل الكاملة حول ظهور قرش في شاطئ دهب

قرار جمهورى بمد خدمة سفيرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس