تكليف أحلام رجب رئيسا لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات بكلية الآداب جامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، قرارًا اليوم الأربعاء، يتعلق بتكليف الدكتورة أحلام رجب سلامة بسيوني، لقيادة قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، بجامعة طنطا ويأتي هذا التكليف تقديرًا لخبراتها وكفاءتها في مجال الجغرافيا.

وتخرجت الدكتورة أحلام رجب سلامة بسيوني، من كلية الآداب جامعة طنطا في عام 1996 بدرجة الليسانس في شعبة الجغرافيا العامة من قسم الجغرافيا، وتم تعيينها حيث بدأت مسيرتها الأكاديمية بتعيينها كمعيدة في القسم في عام 1997، ومنذ ذلك الحين تقدمت في الدرجات العلمية حتى حصولها على درجة الماجستير في الجغرافيا عام 2003، ثم الترقية إلى وظيفة مدرس مساعد.

وفي عام 2008، أكملت درجة الدكتوراة في قسم الجغرافيا، وتم تعيينها بعدها كمدرس في القسم. في عام 2019، حصلت على درجة أستاذ مساعد واستمرت في تقديم خدماتها الأكاديمية حتى الآن.

وفي سياق متصل، قدم الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، والمستشار السياسي لرئيس جامعة طنطا، تهانيه وتبريكاته للدكتورة أحلام رجب سلامة بمناسبة تكليفها بمنصب رئيس مجلس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب. وعبر العميد المصري عن تمنياته لها بالتوفيق والسداد في مهامها الجديدة.

وأكد المصري، أن تكليف الدكتورة أحلام رجب سلامة يعكس ثقة الجامعة في قدراتها الإدارية والأكاديمية، ومن المتوقع أن تسهم خبراتها ومعرفتها في تطوير وتعزيز قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية في الكلية. يعكس هذا التعيين التزام الجامعة بتعزيز التميز الأكاديمي وتطوير الكوادر الأكاديمية.

وأضاف ونتمنى للدكتورة أحلام رجب سلامة التوفيق والسداد في مسيرتها الجديدة كقائدة لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، في جامعة طنطا.