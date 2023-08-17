سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصرى

تصدر سعر الدولار، اليوم اليوم الخميس، محركات البحث على "جوجل"؛ نتيجة إقبال عدد كبير من المصريين على معرفة سعره في البنوك المصرية والعاملة في مصر، لذلك ينشر "الدستور" في السطور التالية سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس خلال التعاملات المسائية

استقر سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس

استقر سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 استقرارًا في البنك الأهلي المصري، ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 في بنك الإسكندرية نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 17 أغسطس 2023 استقرارًا في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.