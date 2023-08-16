مصرع شخص سقط من أعلى جدار محل فى البحيرة

لقي منذ قليل شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى جدار محل، وذلك أثناء قيامه بتركيب باب صاج بقرية معنيا التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر سقوطه من أعلى جدار محل، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى ايتاى البارود وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى" محمد حسن ناموس"، 24 سنة، مقيم عزبة قرية معنيا بمركز ايتاي البارود، وذلك أثناء قيامه تركيب باب صاج .

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته واستخراج تصاريح الدفن.