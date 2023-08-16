الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" ترسم البسمة على وجوه الفقراء بعد ترميم منازلهم

حياة كريمة
حياة كريمة

دائمًا تتجه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المقام الأول للمشكلات التي تواجه السكان داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، وتبدأ في حلها، حيث أنهت المبادرة مشكلة المنازل المتهالكة التي استمرت مع السكان لسنوات طويلة دون وجود حل لها، واهتمت المبادرة بتوصيل المرافق والخدمات لتلك المنازل بعد ترميمها، ليعيش سكانها حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.  

المبادرة أعادت للسكان البسمة

"السيد عفيفي" يقطن في إحدى  قرى محافظة الإسماعيلية، لم يستطع الخروج للعمل بسبب سيطرة الخوف عليه بعدما تهالكت جدران منزله وبدأت في التساقط، لذلك كان يقلق على أسرته من انهيار المنزل فوق رؤوسهم أثناء عمله، وذلك تسبب في الكثير من المشاكل له في عمله، وتمنى فقط أن تنتهي تلك المشكلة التي استمرت لسنوات طويلة معهم دون حل، وأثناء جلوسه في المنزل المتهالك جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتدخل الطمأنينة على قلبه من خلال ترميم منزله وإدخال المرافق عليه.

وقال"السيد" لـ"الدستور" إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، قامت بتقديم الكثير من الخدمات لسكان قرى محافظة الإسماعيلية، واهتمت المبادرة بأصحاب المنازل المتهالكة لإعادة تطويرها، في إطار خطة الدولة التي وضعتها لمساعدة المواطنين الفقراء على مواكبة التطور في البلاد، وذكر أن الرئيس وضع الفقراء والمهمشين  على رأس أولوية الدولة، حيث وفر لهم سكنًا كريمًا يليق بهم، وتم طلاء المنازل وتأهيلها وبناء حوائط وأسقف، وإدخال  المرافق عليها وذلك لتوفير حياة هادئة للسكان خالية من القلق والتوتر.

وأضاف أن توصيل وصلات مياه وصرف صحي لمنازل الأسر الأولى بالرعاية، التي كانت تعانى من عدم وجود تلك المرافق، سيوفر لأصحابها حياة كريمة، ورغم أن تكلفة ذلك ستكون كبيرة، إلا أن الرئيس سخر ميزانية الدولة لإنقاذ المواطنين البسطاء، والمعرضة منازلهم للسقوط في أي لحظة، لأنه يعتبرهم أهم شيء، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة الذين يواصلون الليل بالنهار لتقديم الخدمات للسكان، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت للفقراء حياة هادئة بها خدمات تليق بهم.

المبادرة حياة كريمه القرى المنازل المتهالكة فقر ا

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة في مقتل مسن على يد زوج ابنته بالوراق

رسميًا.. طبيب الأهلى السابق رئيسًا للجهاز الطبى فى فيوتشر

مرتضى منصور يكشف حقيقة توقيع زيزو ورحيله إلى الشباب السعودى

محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

سعر اليورو اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية

تكليف أحلام رجب رئيسا لقسم الجغرافيا ونظم المعلومات بكلية الآداب جامعة طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس