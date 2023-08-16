"الجيل": التاريخ يُكتب من جديد بعد وعد الرئيس تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن التاريخ المصري يُكتب الآن من جديد وبشكل صحيح، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دعا للحوار الوطني منذ أكثر من عام، ووعد في دعوته أنه سيستجيب لمطالب المتحاورين، وسينفذ مخرجات الحوار الوطني، يسجل اليوم على صفحته الشخصية أنه تلقى مخرجات الحوار الوطني وسيحيلها للجهات المسئولة لدراستها وتنفيذ الشق التنفيذي منها بقرار رئاسي وما يحتاج إلى تعديلات تشريعية سيحيلها إلى البرلمان بإصدارها.

أضاف الشهابي أنه يسجل أيضا بجانب هذا، أن الرئيس السيسي كان وراء نجاح الحوار الوطني، عندما أكد في دعوته له، لا إقصاء لأحد، ولا يوجد به خطوط حمراء، وأيضا بمتابعته الدقيقة لجلسات القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة، التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن الرئيس السيسي هو الذي استعجل إرسال مخرجات الحوار الوطني في القضايا التي نوقشت وتم صياغة مخرجاتها، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تلقى تقرير مجلس الأمناء بالمخرجات صباح اليوم، ليقرأها بعناية، ويحيلها إلى الجهات المعنية، ويبشرنا بكلماته على صفحته الشخصية بعزمه على تنفيذ ما وعد به، لإصدار قرارات رئاسية تنفيذية، لتنفيذ المخرجات التي تحتاج لقرار أو إحالتها إلى البرلمان، بإصدارها في شكل تعديلات تشريعية.

الشهابي: الرئيس السيسي وراء نجاح الحوار الوطني عندما أكد عدم إقصاء أحد

واعتبر الشهابي، أن كلمات الرئيس السيسي على صفحته الشخصية، بداية لتاريخ جديد في العلاقة بين الحاكم والمواطنين، حيث دعا الرئيس السيسي للحوار ووعد بتنفيذ مخرجاته، واليوم يبشرنا بتنفيذ ما وعد به، وهو بذلك يدعم دعائم الثقة بينه وبين مواطنيه.

وأشاد رئيس حزب الجيل، بكلمات الرئيس الذي قال فيها، إنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في جميع المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وإنني إذ أتقدم لجميع المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان.

وأشار الشهابي إلى تأكيد الرئيس السيسي على إحالة تلك المجرجات إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها، في إطار صلاحيات الرئيس القانونية والدستورية.

كما وعد الرئيس في كلمته، أنه سيتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية التشريعية.

وأشار الشهابي إلى شكر الرئيس وامتنانه لجميع المشاركين في إعداد وصياغة تلك المخرجات، مؤكدا أنها لغة جديدة بين الرئيس ومواطنيه يستحق الرئيس عليها الشكر والتقدير والامتنان أيضا.