الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" تعيد ترميم المنازل المتهالكة في قرى سوهاج

حياة كريمة
حياة كريمة

أنقذت المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" الكثير من السكان داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، من خلال ترميم المنازل المتهالكة التي كانت تتساقط فوق رؤوس سكانها، واهتمت المبادرة بتوصيل المرافق داخل تلك المنازل بعد ترميمها وتجديدها، وذلك لتوفير حياة هادئة للسكان بعدما عانوا وعاشوا سنوات طويلة في قلق وخوف.  

المبادرة أنقذتنا من أمطار الشتاء

"راجح السعدي" يبلغ من العمر 50 عامًا، ويقطن في إحدى قرى محافظة سوهاج، لم يستطع النوم بارتياح ودائمًا يهاجمه القلق والخوف بسبب تهالك منزله الذي لا يصلح للعيش به، لكن بسبب حالته المادية المتعثرة لا يستطع الانتقال لمنزل أخر، وتمنى فقط أن تنتهي تلك المشكلة قبل أن يسقط المنزل فوق رأسه هو وأسرته، وأثناء جلوسه داخل المنزل يفكر كيفية حل تلم المشكلة جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وحققت حلمه من خلال تطوير وترميم المنزل وإدخال المرافق عليه.

وقال "راجح" لـ"الدستور" إن مبادرة "حياة كريمة"تمنح حياة أفضل للمواطنين من خلال توفير سكن ملائم لهم، إذ تستهدف المبادرة تحسين الأوضاع الصحية والبيئية في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث أن حياة كثير من المواطنين كانت مهددة في كل شتاء بسبب سقوط الأمطار على بيوتهم المتهالكة، حيث أن تلك البيوت مهددة بالانهيار في أي وقت، وأن المبادرة التي أطلقها الرئيس جاءت لإنقاذ هؤلاء المواطنين.

وأضاف أن  المبادرة  طورت تلك البيوت وأصلحت  أسقفها المتهالكة ومدت  لها خطوط مياه نظيفة وصرف صحي وغاز طبيعي، وذلك بهدف توفير حياة آدمية للأسر الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن المبادرات الرئاسية أنقذت فقراء مصر، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات والتجديد للسكان، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت وجه الريف المصري ووفرت حياة هادئة للسكان. 

المبادرة حياة كريمه السكان القرى المنازل المتهالكة

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل فتاة قاصر ألقت جثة طفلها فى مدخل عقار بالجيزة

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو القيادة برعونة على الطريق الساحلى بالإسكندرية

محمد إمام يبكى مع شقيقه عقب انتهاء تصوير فيلمهما "أبو نسب"

تراجع أسعار الذهب.. ترقب فى الأسواق خلال ختام التعاملات المسائية

قناة الناس| "هل يجوز جمع الصلوات الخمس فى وقت واحد؟".. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

السعودية تبحث مع يويفا المشاركة فى دورى أبطال أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

محمد رفعت

محافظون وتجارب (13) محافظ الحرب والسلام!

مدحت بشاى

تعالوا نودّع ثقافات المُيوعة

عبد الرحيم طايع

سر الحياة بعد الموت

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس