الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحد عواقل قبائل السلوم عن القطار الكهربائي: حلم بالنسبة لنا

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

رد سعيد مجيد متموح، أحد عواقل قبيلة المعابدة بالسلوم، على سؤال الإعلامي محمد شردي ماذا سيكون حال السلوم عندما يصل القطار الكهربائي هنا.

وقال مجيد خلال حواره مع لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "وصول القطار الكهربائي إلى السلوم حلم من أحلام الأهالي" مؤكدًا أن السلوم جزء مهم من أرض مصر وأهل السلوم هم حرّاس البوابة الغربية.

فيما أكد الإعلامي محمد شردي على أن القطار الكهربائي عندما يصل إلى السلوم ومطروح بمثابة عودة حياة تجارية وشريان مهم جدًا.

السلوم القطار الكهربائي مرسى مطروح الرئيس السيسي قبائل مطروح الحياة اليوم الحياة

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