أحد عواقل قبائل السلوم عن القطار الكهربائي: حلم بالنسبة لنا

رد سعيد مجيد متموح، أحد عواقل قبيلة المعابدة بالسلوم، على سؤال الإعلامي محمد شردي ماذا سيكون حال السلوم عندما يصل القطار الكهربائي هنا.

وقال مجيد خلال حواره مع لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "وصول القطار الكهربائي إلى السلوم حلم من أحلام الأهالي" مؤكدًا أن السلوم جزء مهم من أرض مصر وأهل السلوم هم حرّاس البوابة الغربية.

فيما أكد الإعلامي محمد شردي على أن القطار الكهربائي عندما يصل إلى السلوم ومطروح بمثابة عودة حياة تجارية وشريان مهم جدًا.